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Kabul edilen sosyal medya yasasının maddeleri neler? İşte madde madde sosyal medya yasası!

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2020 08:11 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı sosyal medya düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Vatandaşlar sosyal medya yasasının içinde yer alan maddeleri merak etmeye başladı. Peki kabul edilen sosyal medya yasasının maddeleri neler? İşte dün gece TBMM kurulunca kabul edilen sosyal medya yasasının maddeleri!

Kabul edilen sosyal medya yasasının maddeleri neler? İşte madde madde sosyal medya yasası!

Binlerce vatandaşın beklediği sosyal medya yasası dün gece AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı sosyal medya düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Vatandaşlar sosyal medya yasasının içinde yer alan maddeleri merak etmeye başladı. Peki kabul edilen sosyal medya yasasının maddeleri neler? İşte dün gece TBMM kurulunca kabul edilen sosyal medya yasasının maddeleri!

Kabul edilen sosyal medya yasasının maddeleri neler?

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olarak gecen sosyal medya yasasının kabul edilmesiyle birlikte, sosyal medya kullanan binlerce kişi "kabul edilen sosyal medya yasasının maddeleri neler" araştırması yapmaya başladı. Dün gece TBMM'de AK Parti ve MHP oylarıyla kabul eldilen sosyal medya yasasının maddeleri 5 ana maddeden oluşuyor. Sosyal medya yasasının maddelerinin başında; sosyal ağ sağlayıcı geliyor. Sosyal ağ sağlayıcı kişilerin sosyal medyada yaptıkları canlı yayınların düzenlenmesine ilişkin detayları içeriyor. Sosyal medya yasası maddelerinden bir diğeri ise idari para cezalarını kapsıyor. Bir diğer sosyal medya yasası maddesi ise, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına verilen cezayı kapsıyor. Buna ek olarak da trafik ve port bilgisi paylaşmayana da ceza geliyor. Sosyal medya yasası maddelerinde son olarak, içeriği engellemek yerine kaldırmak konulu "erişik engelleme yerine içerik çıkarma" oldu.

Sosyal ağ sağlayıcı

Bu düzenlemeye göre sosyal medyaya "sosyal ağ sağlayıcı" şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor. Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, "sosyal ağ sağlayıcı" olarak tanımlanacak.

İdari para cezaları

İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek.

Bu bildirim, Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.

Yer sağlayıcılara ceza

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Erişik engelleme yerine içerik çıkarma""

Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecek.
İçeriğin çıkarılması kararları, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

Trafik ve port bilgisi düzenlemesi

Görüşmelerde, AK Parti ve MHP'nin ortak önergesiyle, teklife, taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren "trafik bilgisi" tanımına "port bilgisi"nin de eklenmesine ilişkin hüküm ihdas edildi. Söz konusu önergeyle, aynı IP adresini kullanan farklı kullanıcılar açısından yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.

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