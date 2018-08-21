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"Kaburga dolması" lezzetiyle bayram sofralarını süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:13 | Son Güncelleme

Zengin yemek çeşitliliğine sahip Mardin mutfağının vazgeçilmez lezzeti kaburga dolmasına vatandaşlar bayramlarda yoğun ilgi gösteriyor - Oğlak ya da kuzunun sağ kaburgasıyla hazırlanan ve yapımı saatlerce süren kaburga dolması, yöre halkının vazgeçilmez lezzeti arasında yer alıyor - 30 yıllık aşçı Abdulkadir Akça: - "Kurban Bayramı'nda en çok kaburga dolması tercih ediliyor"

MARDİN(AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de özenle hazırlanan kaburga dolması, bayram sofralarına lezzet katıyor.

Yörede oğlak ya da kuzunun sağ kaburgasıyla hazırlanan ve yapımı saatlerce süren kaburga dolması, bayramın ilk günlerinde sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Badem, pirinç ve kuşbaşı etin de içinde yer aldığı "haşu" diye tabir edilen içliğinin içerine koyularak dikildikten sonra uzun süre pişirilen kaburga dolmasına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Bir gün önceden ya da sabah erkenden hazırlanan kaburga dolması, bazen kahvaltı bazen de öğlen yemeğinde sofraları süslüyor. Kente gelen misafirlerin de bu lezzetten mahrum kalmaması için restoranlardaki çalışanlar, fazla mesai harcıyor.

AA muhabirine, kaburga dolmasının yapılışını anlatan 30 yıllık aşçı Abdulkadir Akça, Mardin'de yöresel birçok yemeğin bulunduğunu, özellikle bayram ve özel günlerde kaburga dolması, mumbar, içli köfte, ikbebet, sembusek ve etli ekmeğin çok yapıldığını söyledi.

Bayramlarda kaburga dolmasının ayrı bir yerinin bulunduğunu ifade eden Akça, "Kurban Bayramı'nda en çok kaburga dolması tercih ediliyor. Mardinliler, sabahları erken kalkar ve kaburgayı pişirirler, kahvaltı yerine kaburga dolmasını yerler. Bunun yanında içli köfte, sembusek (bir nevi kapalı lahmacun) gibi yöresel yemekleri de tüketiyoruz." diye konuştu.

- Bayramlarda siparişler yoğun

Bayramlarda yoğun bir şekilde kaburga dolması sipariş aldıklarını dile getiren Akça, bayramlarda siparişlere yetişmekte zorlandıklarını aktardı.

Akça, en iyi kaburganın hayvanın sağ kaburgasından yapıldığını anlatarak, şöyle dedi:

"Hayvan sol tarafta yatar, sol tarafta yattığı için sol tarafı sert olur. O yüzden sağ tarafı daha yumuşak. O yüzden sağ tarafı tercih ediyoruz. Hem daha yumuşak hem daha lezzetli oluyor. Kaburga dolmasının yapımı yaklaşık 3 saat sürüyor. Kaburgamızın içini açıyoruz, hazırladığımız 'haşu'yu doldurduktan sonra dikiyoruz, ateşe atıyoruz."

Restoran işletmecisi Günay Berbercuma da kente gelen misafirlerin yöresel yemekleri tercih ettiğini, misafirlerine en güzel şekilde bu yemekleri hazırladıklarını kaydetti.

Berbercuma, "Özellikle kaburga dolması ve içli köfte tercih ediliyor. Herkes bu yemeği yapamaz. Özellikle Mardinli kadınlar bu yemeği çok güzel yapıyorlar. Çok zengin bir yemek kültürüne sahibiz. Kurban Bayramı'nda özellikle Mardin'de kaburga yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaburga dolması mardin

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