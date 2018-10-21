Kaburga kıkırdağından kulak yaptılar

Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çinal ve ekibince 6 ay önce ameliyata alınan ve kaburgasındaki kıkırdak kemikleri ile dış kulak yapılan Tunç, geçireceği küçük bir operasyonun ardından sol kulağı ile de sağlıklı bir insan gibi tamamen duyma yetisini kazanacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne yaklaşık 6 ay önce başvuran Tunç, burada yapılan tetkik ve inceleme sonrası kaburgasından alınacak kıkırdak kemikleri ile kendisine kulak yapılabileceğini öğrendi.

Vatani görevini yapmak için Ardahan'a giden 21 yaşındaki Şırnaklı Ahmet Tunç, sol dış kulağı olmadığı için komutanlarının tavsiyesiyle hastaneye yönlendirildi.

Tunç'un doğuştan sol dış kulak ve kulak kepçesinin olmadığını anlatan Karaduman, "Bu durum 10 bin doğumda bir görülen vaka. Hastanın durumunu ameliyatını yapan Hakan Çinal hocamıza danıştık, hocamız değerlendirdi ve hastaya randevu verip ameliyat aşamasından bahsettik. 6 ay önce hastanın kaburgasından aldığımız kıkırdağa kulak şeklini verip daha sonra bunu kulakta oluşturduğumuz bir keseye yerleştirdik." dedi.

- Dış kulak yapımında en uygun yer kaburga kıkırdakları

Karaduman, dış kulak yapımı için insan fizyolojisindeki en uygun yerin kaburga kıkırdakları olduğuna işaret ederek, vücudun diğer kısımlarının bu tür işleve pek uygun olmadığını aktardı.

Kıkırdaktan yapılan kulağın, şekillenebilmesi için 6 ay boyunca hastada kaldığını ifade eden Karaduman, bu süre sonunda ise hastaya ikinci bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Karaduman, 6 ay önce kıkırdak greftini kulağa koyup hastayı taburcu ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürede hastamıza kulağı şekillendirmek için verdiğimiz plastik aparatla aralıklı zamanlarda masaj yapmasını söyledik. Hastamız kontrole geldiğinde kıkırdak greftinin hazır olduğunu ve istediğimiz kulak şeklini aldığını gördük. Hakan Çinal hocamız önderliğinde 1 hafta önce kıkırdak grefti yerinden kaldırılarak hastaya dış kulak şekli tamamen verilmiş oldu. Kulak memesinin yeri değiştirildi ve son olarak kulağın arkasına bacağından aldığımız deri yaması koyuldu."