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Kaburga kıkırdağından kulak yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Erzurum'da, doğuştan sol dış kulağı olmayan Şırnaklı Ahmet Tunç'a, doktorlarca kaburga kıkırdaklarından alınan parçalardan dış kulak yapıldı - Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Harun Karaduman: - "Bu durum 10 bin doğumda bir görülen vaka. 6 ay önce hastanın kaburgasından aldığımız kıkırdağa kulak şeklini verip daha sonra bunu kulakta oluşturduğumuz bir keseye yerleştirdik" - "Yaralarının tamamen iyileşmesinin ardından Tunç'u Kulak Burun Boğaz uzmanı doktorlara sadece dış kulak deliğinin açılması için yönlendireceğiz. Tunç, küçük bir operasyon sonrası normal insan fizyolojisine sahip ve işitme fonksiyonları tamamen normal biri olacak" - Hasta Ahmet Tunç: - "21 yıl tek kulakla hayatımı sürdürdüm. Doktorlar bana kulak yaptıkları için çok mutluyum. Evlilik hayalim vardı ama kulaktan dolayı çekiniyordum, şimdi artık hayallerime kavuşacağım"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, doğuştan sol kulağı olmadığı için sosyal hayatında sürekli sorun yaşayan Şırnaklı Ahmet Tunç'a, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde doktorlarca kaburgasından alınan kıkırdaklardan dış kulak yapıldı.

Vatani görevini yapmak için Ardahan'a giden 21 yaşındaki Şırnaklı Ahmet Tunç, sol dış kulağı olmadığı için komutanlarının tavsiyesiyle hastaneye yönlendirildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'ne yaklaşık 6 ay önce başvuran Tunç, burada yapılan tetkik ve inceleme sonrası kaburgasından alınacak kıkırdak kemikleri ile kendisine kulak yapılabileceğini öğrendi.

Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çinal ve ekibince 6 ay önce ameliyata alınan ve kaburgasındaki kıkırdak kemikleri ile dış kulak yapılan Tunç, geçireceği küçük bir operasyonun ardından sol kulağı ile de sağlıklı bir insan gibi tamamen duyma yetisini kazanacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Plastik Cerrahi Kliniği'nde Araştırma Görevlisi Dr. Harun Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunç'un kendilerine poliklinikten başvurduğunu söyledi.

Tunç'un doğuştan sol dış kulak ve kulak kepçesinin olmadığını anlatan Karaduman, "Bu durum 10 bin doğumda bir görülen vaka. Hastanın durumunu ameliyatını yapan Hakan Çinal hocamıza danıştık, hocamız değerlendirdi ve hastaya randevu verip ameliyat aşamasından bahsettik. 6 ay önce hastanın kaburgasından aldığımız kıkırdağa kulak şeklini verip daha sonra bunu kulakta oluşturduğumuz bir keseye yerleştirdik." dedi.

- Dış kulak yapımında en uygun yer kaburga kıkırdakları

Karaduman, dış kulak yapımı için insan fizyolojisindeki en uygun yerin kaburga kıkırdakları olduğuna işaret ederek, vücudun diğer kısımlarının bu tür işleve pek uygun olmadığını aktardı.

Kıkırdaktan yapılan kulağın, şekillenebilmesi için 6 ay boyunca hastada kaldığını ifade eden Karaduman, bu süre sonunda ise hastaya ikinci bir operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Karaduman, 6 ay önce kıkırdak greftini kulağa koyup hastayı taburcu ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürede hastamıza kulağı şekillendirmek için verdiğimiz plastik aparatla aralıklı zamanlarda masaj yapmasını söyledik. Hastamız kontrole geldiğinde kıkırdak greftinin hazır olduğunu ve istediğimiz kulak şeklini aldığını gördük. Hakan Çinal hocamız önderliğinde 1 hafta önce kıkırdak grefti yerinden kaldırılarak hastaya dış kulak şekli tamamen verilmiş oldu. Kulak memesinin yeri değiştirildi ve son olarak kulağın arkasına bacağından aldığımız deri yaması koyuldu."

- Yaralar iyileşip kulağa delik açılınca tamamen duyacak

İşitmenin hava ve kemik yoluyla 2 türlü olduğunu dile getiren Karaduman, Tunç'un kemik yolunda bir sıkıntı olmadığını, sadece dış kulak yolunun (kulak deliği) olmadığını belirterek, "Yaralarının tamamen iyileşmesinin ardından Tunç'u Kulak Burun Boğaz uzmanı doktorlara sadece dış kulak deliğinin açılması için yönlendireceğiz. Tunç, küçük bir operasyon sonrası normal insan fizyolojisine sahip ve işitme fonksiyonları tamamen normal biri olacak." diye konuştu.

Ahmet Tunç da doğuştan sol kulağının olmadığını için Erzurum'a geldiğini belirterek, daha önceden gittiği hastanelerde bir sonuç alamadığını söyledi.

Sol kulağı olmadığı için üzüldüğünü anlatan Tunç, "21 yıldır tek kulakla hayatımı sürdürdüm. Doktorlar bana kulak yaptıkları için çok mutluyum. Evlilik hayalim vardı ama kulaktan dolayı çekiniyordum, şimdi artık hayallerime kavuşacağım." ifadelerini kullandı.

- "Çok şükür kulağıma kavuştum"

Tunç, tek kulaklı olması nedeniyle çekingen biri olduğunu belirterek, "Yüzümün görünümü kötü olduğundan arkadaşlarımın arasına giremiyor, kalabalık arasında gezemiyordum. Şimdi çok şükür kulağıma kavuştum. Başta Hakan Çinal hocam olmak üzere bütün doktorlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Tunç'un babası Mehmet Şehit Tunç da hastane yönetimi ve doktorlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Oğluma kulak yapıldığı için ailecek çok sevindik. Oğlum çok şükür kulağına kavuştu. Erzurum'da hastane imkanları çok güzel, hastane yönetiminden Allah razı olsun."

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