Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Estetik bağımlısı kızdan kötü haber!

Yaptırdığı estetik ameliyatların ardı arkası kesilmeyen Pixee Fox, zor günler yaşıyor. Bunun sebebi de ara vermeden yaptırdığı estetik ameliyatlar. İşte detaylar...
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