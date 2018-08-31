Kaburgalarını dahi aldırmıştı! Estetik bağımlısı kızdan kötü haber!

Yaptırdığı estetik ameliyatların ardı arkası kesilmeyen Pixee Fox, zor günler yaşıyor. Bunun sebebi de ara vermeden yaptırdığı estetik ameliyatlar. İşte detaylar...

Pixie Fox estetik bağımlılığı yüzünden zor günler yaşıyor

1 / 14 Estetik bağımlısı Pixee Fox, hayallerindeki karaktere benzeyebilmek için sık sık operasyon geçiriyordu.

2 / 14 Pixee'nin sosyal medyadaki takipçileri, estetik bağımlısı kadını desteklese de son zamanlarda çok fazla şey yaptırdığı için endişelerini dile getirdiler.

3 / 14 Bunun üzerine Pixee Fox da, bu takıntısının çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını açıkladı.

4 / 14 Estetik bağımlısı Pixee Fox, hayranlarını endişelendirdi.

5 / 14 Daily Star'da yer alan habere göre; Canlı Barbie lakaplı İsveçli manken Pixee Fox, hayallerindeki karaktere benzeyebilmek için sık sık operasyon geçiriyordu.

6 / 14 Bu güne dek defalarca bıçak altına yatan Fox, hayallerine ulaşmak uğruna defalarca burun estetiği, meme büyütme, kalça estetiği gibi operaysonlar geçirmiş hatta kaburgalarını bile aldırmıştı.

7 / 14 Pixee'nin sosyal medyadaki takipçileri, estetik bağımlısı kadını desteklese de son zamanlarda çok fazla şey yaptırdığı için endişelerini dile getirdiler.

8 / 14 Bunun üzerine Pixee Fox da, bu takıntısının çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını açıkladı.

9 / 14 Nisan ayından bu yana sosyal medya hesaplarında fotoğraf paylaşmayan Fox, ameliyat sırasında yaşadığı bir komplikasyon yüzünden buna ara verdiğini açıkladı.

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