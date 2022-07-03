Kabus bitmiyor: 4 şehirde yine yangın! Sebebi çekilen bu fotoğraf mı? Dehşete düşüren kare...

Geçtiğimiz sene tüm Türkiye'nin yüreklerini yakan orman yangınlarının ardından bu sene de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını büyük bir endişe ve korkuya yol açmıştı. Son olarak bugün de pek çok noktada orman yangını meydana geldi. İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ve Seferihisar Beyler Barajı civarında çıkan yangınların söndürülmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Öte yandan Antalya ve Aydın'da da yangın çıktı. İşte tüm detaylar...

İZMİR'DE İKİ FARKLI NOKTADA YANGIN

Ödemiş ilçesi, Birgi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazözle müdahale edilmeye başlandı.

Öte yandan Seferihisar'ın Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ise ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından kısa süre kontrol altına alındı.

AYDIN'DA YOL KENARINDA ÇIKAN YANGIN SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Olay, Aydın’ın Söke ilçesi Bodrum yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle Sarı Kemer Mahallesi’ne yakın kesimdeki kuru otlar tutuştu. Kuru otların alev alması ile birlikte ortaya çıkan yoğun duman ise Söke-Bodrum yolu üzerini kapladı.

Oluşan yoğun duman sebebiyle yolda görüş mesafesi sıfıra yakın olurken, araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederken, trafik ekipleri de yolu bir süre trafiğe kapattı.

Dumanlar sebebiyle görüşün sıfıra indiği olayda, yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Duman yoğunluğunun azalmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINDA KİBRİT KUTULARI BULUNDU

Antalya'daki yangın, saat 14.00 sıralarında Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların da yardımı ile ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler tarafından yapılan incelemede yangın çıkış noktasında bulunduğu değerlendirilen kibrit kutuları ise dikkatlerden kaçmadı. Kibrit kutuları yangında sabotaj ihtimalini akıllara getirdi.

Yangında 200 metrekarelik ormanlık alan zarar gördü.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin konu ile ilgili savcılığa ve jandarmaya bilgi vermesinin ardından çıkış noktasında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için incelemeler devam ediyor. (İHA/AA/DHA)



