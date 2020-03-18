Kabus büyüyor! Dünya genelinde koronavirüs salgınında son durum

Avrupa Birliği (AB) korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri güncelledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlığında video-konferans yoluyla toplanan AB liderleri bir dizi kararlar aldı. Alınan kararların en dikkat çekici olanı ise AB sınırlarının 30 gün boyunca yabancılara kapatılması oldu. AB Konseyi Başkanlığı, toplantı sonrası resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada ‘Bugün 17 Mart’ta Avrupa Konseyi Üyeleri AB Konseyi Başkanı, Eurogroup Başkanı ve Yüksek Temsilci ile birlikte 10 Mart 2020 tarihli önceki sonuçları izlemek için COVID 19 hakkında bir video konferans düzenledi. Kriz ve sonuçlarıyla başa çıkmak için birlikte çalışma ve gerekli her şeyi yapma ihtiyacını tekrar teyit ettik’ denildi. Video yoluyla yapılan toplantıda virüsün yayılmasının sınırlanması, tıbbi malzemelerin tedarik edilmesi, AR-GE’nin desteklenmesi, sosyo-ekonomik sonuçların üstesinden gelinmesi ve AB dışında mahsur kalan vatandaşların durumu konularının ele alındığı bildirildi. "DIŞ SINIRLARIMIZI GÜÇLENDİRMEYİ KABUL ETTİK" Resmi açıklamada, "İlaçların, gıda ve malların geçişini sağlamalıyız ve vatandaşlarımız kendi ülkelerine seyahat edebilmelidir. Sınır ötesi işçiler için yeterli çözümler de bulunacaktır. Virüsün küresel olarak yayılmasını sınırlamak için, Komisyon tarafından önerilen yaklaşıma dayanarak, AB’ye 30 günlük bir süre için zorunlu olmayan geçici bir kısıtlama uygulayarak dış sınırlarımızı güçlendirmeyi kabul ettik" ifadeleri kullanıldı.

AB dışında üçüncü ülkelerde mahsur kalan AB vatandaşlarının durumuna da değinilen açıklamada, ‘AB vatandaşlarının gerektiğinde ülkelerine geri gönderilmesini sağlayacağız ve Birliğin Sivil Savunma mekanizmasını kullanacağız. Bu tür ortak operasyonlar için ilave AB fonları seferber edilecektir’ denildi. Birlik ve beraberlik vurgusunun da yapıldığı bildiride, "Birlik ve üye devletler, vatandaşlarımız için mevcut zorlukların üstesinden gelmek, güveni yeniden sağlamak ve hızlı bir iyileşmeyi desteklemek için ne gerekiyorsa yapacaktır." denildi. İSRAİL'DE 2 BAKAN KARANTİNAYA ALINDI İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı. İsrail basınında yer alan haberlerde, Bakan Deri ile Hanegbi’nin, ülkenin güneyindeki Merhavim bölgesinde katıldıkları bir toplantıda Kovid-19 teşhisi konulan bir kişinin de bulunması üzerine karantinaya alındığı belirtildi. Haberlerde, Kovid-19 teşhisi konulan kişinin Merhavim Belediye Başkanı Shai Hajaj olduğu, toplantıda yer alan milletvekilleri Ram Ben-Barak ile Alon Shuster’in de evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

VAKA SAYISI 337'YE YÜKSELDİ İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 337'ye yükseldiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir dizi yeni önlem açıklamıştı. Halka zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları çağrısı yapan Bakanlık, sahil, yüzme havuzları ve ulusal parklar gibi alanlara gidilmesinin de yasaklandığını duyurmuştu. Tel Aviv yönetimi, daha önce, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı. Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı. Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında bir çok ticari işletmenin de 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti. İTALYA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2 BİN 503'E YÜKSELDİ İtalya'da yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi. Ülkede, 21 Şubat’ta patlak veren Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma’da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 26 bin 62’ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 31 bin 506 olduğunu bildirdi. Genel Müdür Borrelli, ölenlerin sayısının düne göre 345 kişi daha arttığını ve toplam sayının 2 bin 503’e yükseldiğini belirtti. Borrelli, dün 2 bin 749 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 192 artarak 2 bin 941’e ulaştığını duyurdu. Borrelli’nin açıkladığı ölü sayısı, ülkede 4 haftadır Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden acil durumda duyurduğu en yüksek ölümün görüldüğü 3. gün oldu. Daha önce 15 Mart’ta 368, 16 Mart’ta 349 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 10 BİN KADAR TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ HASTANELERDE GÖREVLENDİRİLECEK Ülkede yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen dolayısıyla ölü ve vaka sayısının en yüksek olduğu yer olan Lombardiya bölgesinde 879 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Özellikle 3 bin 993 vaka ile Lombardiya'da başı çeken Bergamo vilayetinde yoğun bakım ünitelerinin dolduğu basına yansıdı. Diğer yandan, basında yer alan haberlerde, geçen hafta Kovid-19 endişesi nedeniyle cezaevlerinde yaşanan panikle gündeme gelen İtalya’da Lombardiya’daki Voghera Cezaevinde 4 mahkum ve 2 cezaevi doktorunda da virüse rastlandığı bildirildi. Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte’nin dün imzaladığı 25 milyar avroluk acil destek paketiyle 10 bin kadar tıp fakültesi son sınıf öğrencisinin de uzmanlıkları verilerek saha hastanelerinde görevlendirileceği belirtildi. Daha önce Lombardiya bölgesinde emekliye ayrılmış doktorlar da göreve çağrılmıştı. SUDAN'DA 44 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 44 kişinin karantinaya alındığı bildirildi. Sağlık Bakanı Ekrem Ali et-Tum, Sudan resmi haber ajansı binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tum, "Kesinleşmiş yeni vaka yok. Yurt dışından virüsün etkilediği ülkelerden getirilen vatandaşlarımızdan 44'ü karantina altına alındı. Ayrıca ülke içinde virüs taşıdıkları şüphesiyle de 10 kişi gözetim altında tutuluyor. Virüs kaynaklı hayatını kaybeden vatandaşın tüm aile bireyleri de karantinada." diye konuştu.

Vatandaşlardan salgınla mücadelede desteklerini sürdürmelerini, şüpheli durumları bildirmelerini isteyen Bakan Tum, ülke genelinde ilave karantina merkezleri kurmaya devam ettiklerini belirtti. Tum, bundan sonra basın toplantısı düzenlemeyeceğini, gazetecilere virüsle ilgili bildiri göndereceklerini kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi de yaptığı yazılı açıklama ile ülke genelinde futbol dahil tüm spor müsabakalarının iptal edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 50 yaşlarında bir vatandaşın cuma günü virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı. SIRBİSTAN'DA TEDBİRLER ARTTIRILIYOR Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede yarından itibaren saat 20.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki vaka sayısının 7 artarak 72'ye ulaştığını aktardı. Kovid-19 salgınının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en korkunç küresel problem olduğunun altını çizen Vucic, alınan tedbirler kapsamında, 60 yaş üzerindekilerin ise yarın saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkmalarının yasaklandığını belirtti.

Sınırlarda silahlı askerlerin bulundurulacağını ve ülkedeki hastaneler ile göçmen merkezlerinin askerlerin kontrolü altında olacağını ifade eden Vucic, "Bu sorunu ancak ciddi tedbirlerle aşabiliriz. Kanseri aspirinle iyileştiremezsiniz." diye konuştu. Yurt dışından gelen Sırbistan vatandaşlarının büyük bir kısmının 14 günlük karantina kuralına uymadıklarını ifade eden Vucic, bunun büyük bir sorumsuzluk olduğunu kaydetti. Vucic, Kovid-19 nedeniyle 26 Nisan'da yapılması planlanan genel ve yerel seçimlerin de ertelendiğini sözlerine ekledi. KKTC'DE VAKA SAYISI 20'YE YÜKSELDİ KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 20'ye çıktı. KKTC'deki 20 Alman turist, Gazimağusa'da karantina altına alındı. Turistler daha sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerde turistlerden 13'ünde sonuç, pozitif çıktı. Böylece, KKTC'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 20'ye yükseldi. 20 vakanın 18'inin Alman turist, 2'sinin de Kıbrıslı Türk olduğu bildirildi. TÜRKİYE HARİÇ 72 ÜLKE VATANDAŞLARINA KARANTİNA KKTC, Türkiye hariç yurt dışından gelenlerin "ev gözetimi" yerine, belirlenecek merkezlerde 14 gün boyunca karantinada tutacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararları duyurdu. Açıklamaya göre yurt dışından gelenler artık ‘ev gözetimi’ yerine belirlenecek merkezlerde 14 gün boyunca gözetimde tutulacak. Ancak Türkiye’den gelecek olanlar kapsam dışında tutuldu. 72 farklı ülkeden gelecek olan KKTC vatandaşları, 18 Mart 2020 saat 12:00’den itibaren KKTC’ye giriş yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulacak. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın açıklaması şu şekilde: "Karar 18 Mart saat 12:00’den itibaren yürürlüğe girecektir. Aşağıda isimleri sayılan 72 farklı ülkeden ülkemize gelecek olan KKTC vatandaşları, 18 Mart 2020 saat 12:00’den itibaren KKTC’ye giriş yapmaları halinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca devletin belirleyeceği gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca kesintisiz zorunlu tecrit uygulamasına tabi tutulacaklardır. Bu karara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır"

Özersay kararın geçerli olduğu ülkeleri Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn, Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Sierra Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda, Brundi, Zambiya, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün ve Lübnan olarak açıkladı. Türkiye’nin ise kapsam dışında tutulduğunu aktardı. UKRAYNA'DA VAKA SAYISI 14 ÖLÜ SAYISI İSE 2'YE YÜKSELDİ Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada, COVID-19’a bağlı vaka sayısının 14’e, buna bağlı olarak gerçekleşen ölü sayısının ise 2’ye çıktığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada, “17 Mart 2020 itibariyle, Ukrayna’daki korona virüsü vaka sayısı 14’e çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Merkezi’nin edindiği test sonuçlarına göre; Çernovitskaya Bölgesi’nde 10, Jitomirskaya Bölgesi’nde 1, Kiev Bölgesi’nde 1 ve Kiev şehrinde 2 olmak üzere toplam 14 vaka mevcuttur.

Çernovitskaya Bölgesi’nde yaşayan 33 yaşındaki COVID-19 hastası vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Bu ölüm vakasıyla birlikte virüse bağlı ölü sayısı 2’ye yükselmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’da korona virüsüne bağlı ölüm vakası ilk kez 13 Mart’ta Jitomirskaya Bölgesi’nde gerçekleşmişti ve 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetmişti. Öte yandan Ukrayna Milli Bankası’ndan yapılan açıklamayla, Ukrayna’da piyasadaki paraların bankalar aracılığıyla toplanarak iki hafta süreyle karantinaya alınacağı duyurulmuştu. PAKİSTAN'IN SİNDH EYALETİNDE ÖNLEMLER ARTTIRILDI Pakistan'ın Sindh eyaletinde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları üzerine alınan önlemler artırıldı. Sindh eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, eyaletteki tüm alışveriş merkezleri, restoran, park ve diğer kamuya açık alanların çarşamba gününden itibaren 15 gün süreyle kapalı kalacağı bildirildi. Açıklamada, hükümet dairelerinin kapalı olacağı ve şehir içi otobüs hizmetlerinin de perşembe gününden itibaren 15 gün süreyle askıya alınacağı bildirildi. Bir hükümet yetkilisi, eyalette Kovid-19 taşıdığı tespit edilen kişi sayısının 172'ye çıktığını belirtti.

Yetkili, marketlerin ve eczanelerin açık kalacağını, restoranların paket servisi yapmaya devam edebileceğini söyledi. Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyondan yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, yeni tip koronavirüsle mücadele sözü verdi ve kişilerin "sorumsuzca hareket etmeleri" halinde virüsün ülkede muhtemel yayılması konusunda halkı uyardı. Yeni tip koronavirüsle savaşmak için halkı hükümetle birlik olmaya çağıran Han, "Ülke paniğe kapılmamalı. Hükümetiniz (koronavirüs) durumu yakından izliyor." diye konuştu. Başbakan Han, "Onlar (ABD, İtalya ve İngiltere) virüse karşı farklı şekilde tepki verdi ancak bizim şartlarımız farklı. Biz, Avrupa ülkeleriyle aynı şekilde tepki veremeyiz. Ekonomik durumumuz çok kırılgan." dedi. Ülkeyi dış dünyaya kapatamayacaklarını söyleyen Han, "Şehirlerimizi kilitlersek yoksullara ne olacak? Burada insanlar açlıktan ölecekler." ifadesini kullandı. Çin'in virüs salgınıyla mücadele çabalarına övgüde bulunan Han, hükümetin, virüsün ortaya çıktığı daha ilk günden itibaren Pekin ile temas halinde olduğunu ve deneyiminden yararlanmaya devam edeceğini söyledi.

Han, AP'ye verdiği özel mülakatta da virüs salgınının krizden yeni çıkan Pakistan ekonomisini geri dönülmez bir düşüşe sürükleyebileceğini vurgulayarak, "Beni kaygılandıran yoksulluk ve açlık. Uluslararası toplum, bizim gibi kırılgan ülkeler için borç silme tedbirlerini değerlendirmeli, en azından bize salgınla mücadele konusunda yardımcı olmalı." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan'da şimdiye kadar tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı 247'ye yükseldi. İRAN'DA 103 YAŞINDAKİ HASTA KORONAVİRÜSÜ YENDİ İran’ın Simnan eyaletinde korona virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 103 yaşındaki kadının hastaneden taburcu edildiği bildirildi. İran’da Simnan Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlarından Nevid Danayi yaptığı açıklamada, 103 yaşındaki bir kadının korona virüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini bildirdi. Doktor Danayi, "Yaklaşık bir hafta önce korona virüsü teşhisi ile Simnan’da bulunan Kevser Hastanesine yatışı gerçekleştirildi ve tıbbi tedavi gördükten sonra iyileşerek bugün taburcu edildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan İran’da Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle ölü sayısının 988 ve vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı. LATİN AMERİKA'DA ÖNLEMLER ARTIYOR Orta Amerika ülkesi El Salvador ve Brezilya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler aldıkları bildirildi. Ülke basınındaki haberlere göre, El Salvador, Kovid-19 salgınının ülkeye bulaşmaması için eğlence mekanlarını ve spor salonlarını 14 gün süreyle kapatma kararı aldı.

Ayrıca kamuda çalışan kronik hastalar, hamile kadınlar ve 60 yaş üzeri çalışanlar 30 gün süreyle ücretli izne gönderildi. Virüsün ülkede görülme ihtimaline karşı ülke genelinde geçen hafta "ulusal acil durum" ilan edilmişti. BREZİLYA'NIN RİO DE JANEİRO VE SAO PAULO EYALETLERİNDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ Kovid-19 vakalarının giderek yayıldığı Brezilya'da yeni tip Kovid-19 nedeniyle 62 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesi üzerine, salgınla daha etkin mücadele etmek için en çok görüldüğü eyaletlerden Rio de Janeiro ve Sao Paulo'da "acil durum" ilan edildi. VAKA SAYISI BİN 189'A YÜKSELDİ Latin Amerika'da Kovid-19 vakaları Brezilya'da 301, Şili'de 201, Peru'da 117, Ekvador'da 111, Meksika'da 82, Panama'da 69, Arjantin'de 68, Kolombiya'da 65, Kosta Rika 41, Venezuela 33, Uruguay 29, Paraguay ve Dominik Cumhuriyeti'nde 21'er, Bolivya ve Küba'da 18'er, Honduras ve Jamaika'da 20'şer, Guatemala ve Porto Riko'da ise 13 olmak üzere bin 189'a çıktı. Latin Amerika genelinde bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı Arjantin'de 2, Ekvador'da 2, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Brezilya'da da 1'er olmak üzere 7 ölüm gerçekleştiği rapor edildi.

ZİMBABVE VE NAMİBYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve ve Namibya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülke genelinde ''acil durum'' ilan edildi. Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, düzenlediği basın toplantısında, ''acil durum'' kapsamında, salgından en çok etkilenen ülkelere seyahat yasağı getirildiğini belirtti. Kültürel ve sportif faaliyetler de dahil tüm kitlesel etkinliklerin ertelendiğini kaydeden Mnangagwa, "Bu bağlamda daha önce planlanan Zimbabve Uluslararası Ticaret Fuarı ve Bağımsızlık Günü kutlamaları da ertelendi." dedi. Mnangagwa, ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini, dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini dile getirdi. Namibya hükümetinden yapılan açıklamada da ülkede acil durum ilan edildiği, toplu etkinliklerin durdurulduğu ve eğitime 1 ay ara verildiği duyuruldu. Şimdiye kadar Afrika'da 30'dan fazla ülkede virüs görülürken, vaka sayısı da 400'ü aştı. BELÇİKA'DA SOKAĞA ÇIKMAYA SINIRLAMA Dünya'da hızla yayılan koronavirüs salgını yüzünden Belçika'da sokağa çıkma konusunda sınırlama getirildi. Belçika sokağa çıkma sınırlaması, ülke genelinde Çarşamba günü saat 12.00’den itibaren uygulamaya konulacak.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler konusunda açıklama yaptı. Wilmes, bu ek tedbirler kapsamında sokağa çıkmaya sınırlama getirildiğini açıkladı. karar, çarşamba günü saat 12.00'dan itibaren uygulamaya konulacak. Sokağa çıkacak kişilerin acil ihtiyaç için çıkılabileceğini belirten Başbakan Wilmes, ciddi önlemler alındığını ve kurallara uymayanların cezalandırılacağını belirtti. Ayrıca, ülkede tüm mağazaların kapanacağı sadece gıda satan ve sağlık sektöründeki kurumların dışında bütün iş yerleri kapanacağı açıklandı. Sağlık ile gıda ihtiyacı veya özel izinle çalışanların dışında gereksiz yere dışarı çıkanlar cezalandırlıacak. Sokakda 2'den fazla kişinin bir arada görülmesi halinde de ceza uygulanacağı kaydedildi. ÜRDÜN KRALI OHAL YASASINI ONAYLADI Ürdün Kralı 2. Abdullah, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a olağanüstü hâl uygulama yetkisi de veren "savunma yasasının" yürürlüğe konulmasını onayladı. Bakanlar Kurulunun, olağanüstü hâl yasası olarak da bilinen "savunma yasasının" yürürlüğe konulması kararı, Kral Abdullah'ın yayımladığı Kraliyet kararnamesiyle onaylandı.

Ürdün Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Leys Nasravani AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yasa olağanüstü hâl yasası mesabesindedir. Yasa, Başbakan'a geniş, sınırsız ve yazılı olmayan yetkiler verilmesini öngörüyor." dedi. Nasravani, Rezzaz'a tanınan yetkilerin virüsle mücadele ile sınırlı olması gerektiğini savundu. Ürdün Anayasası'nın 124'üncü maddesi, ülkenin savunulmasını gerektiren olağanüstü bir durum olması halinde, "savunma yasası" adında bir kanun çıkarılmasını öngörüyor. ABD ORDUSU ASAYİŞ BİRLİKLERİNİ ETKİNLEŞTİRİYOR ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Ulusal Asayiş ve Rezerv Birliklerinin, koronovirüs (Kovid-19) salgınında eyaletlere destek vermek üzere aktif hale getirileceğini açıkladı. Esper, Savunma Bakanlığında (Pentagon), Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ordusunun ülkede yayılmakta olan Kovid-19 salgınına ilişkin bir dizi destek sağlayacağını ifade eden Esper, "Planlama, lojistik ve tıbbi destek konusunda Ulusal Asayiş ve Rezerv Birliklerini, aktif hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi. Şu aşamada bin 560 Ulusal Asayiş askerinin 22 eyalette valiliklere destek verdiğini hatırlatan Esper, federal anlamda tüm Ulusal Asayiş Birliklerinin aktif hale getirilmesinin ihtiyaçlara bağlı olacağını ve bunun günler ile haftalar alabileceğini belirtti.

Bakan Esper, ordunun kendi kaynaklarından ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına 5 milyon N95 maske sağlayacağını ve bunun 1 milyonun hemen tedarik edileceğini söyledi. ABD ordusunun aynı zamanda hastanelere 2 bin seyyar solunum cihazı sağlayacağını belirten Esper, "Bu makineler aslında sivil muadillerinden farklı ve çalıştırmak için özel bir beceri gerektiriyor ancak Sağlık Bakanlığının taleplerine yanıt vermeye bağlıyız." diye konuştu. Esper, solunum cihazlarına ilişkin olarak, "Öngörülen (virüs bulaşan) insan sayısına bakılırsa bu 200 ventilatör aslında küçük bir oyuğu bile doldurmayacaktır ancak elimizde olanları sağlamayı teklif ediyoruz. Burada anahtar rol özel sektörde, üretim sektöründedir.” ifadelerini kullandı. ABD ordusuna bağlı 14 laboratuvarın Pentagon mensubu olmayanlara Kovid-19 testi uygulamak için kullanıldığını aktaran Esper, 2 laboratuvarın daha faaliyete geçirileceği bilgisini paylaştı.

ABD Kara Kuvvetleri araştırma laboratuvarlarının aynı zamanda koronavirüs aşısı üzerinde de çalıştığını anlatan Esper, kullanılabilir bir aşının en erken 12 ile 18 ay içinde hazır olabileceğini söyledi.

ABD ORDUSUNDA SALGINA YAKALANANLARIN SAYISI 36'YA YÜKSELDİ Diğer taraftan, ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan asker sayısı 36’ya yükseldi. Askerlerin ailelerinden 12 kişinin testleri de pozitif çıkarken, Pentagon bünyesinde çalışan 8 sivilin ve 3 sözleşmeli personelin de testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. ABD ordusunda toplam 14 bin 500 test kiti bulunuyor ve şu anda sadece 495 kişi test edilmiş durumda. AFRİKA ÜLKELERİNDE FARKINDALIK ARTIYOR Afrika ülkeleri, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kıtada yayılmasını önlemek amacıyla ciddi önlemler almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün sosyal medyada #safehands (#güvenli eller) etiketiyle başlattığı kampanyaya Afrika liderleri de katıldı. Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, ellerini yıkadığı bir videoyla destek verdiği kampanyaya, kıtadaki mevkidaşlarını da davet etti. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de Kagame'nin davetine kendi el yıkma videosuyla cevap verdi. Öte yandan, Senegal Pasteur Enstitüsünden yapılan açıklamada, son 44 Kovid-19 testinden 4'ünün pozitif çıktığı ve ülkedeki vaka sayısının 29'a yükseldiği belirtildi.

KAMERUN SINIRLARINI KAPATIYOR Kamerun Kamu Sağlık Bakanı Manaouda Malachi, yaptığı açıklamada, vaka sayısının 5 artarak 10'a çıktığını bildirdi. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre de salgınla mücadele kapsamında ikinci bir emre kadar kara, deniz, hava sınırları kapatıldı, gıda ve temel yaşam malzemeleri taşımacılığı hariç tüm deniz ve hava seferleri askıya alındı. Kapıda vize uygulaması rafa kaldırılırken, ülkede eğitime ara verildi. Ayrıca 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı, bütün yarışma ve benzeri etkinlikler iptal edildi. Özel izin verilenler dışında tüm restoranlarla eğlence mekanları kapatıldı. Pazar ve marketlerde, ihtiyaçların karşılanmasının devamı için özel bir sistem oluşturulması kararı alınırken, Kamerunlulardan gerekmedikçe şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapmamaları istendi. ÇAD'DAN UÇUŞLARI DURDURMA KARARI Henüz Kovid-19 vakasına rastlanmayan Afrika ülkelerinden Çad, önlem olarak perşembe gününden itibaren tüm havalimanlarını 2 haftalığına uçuşlara kapatacağını duyurdu. Encemine yönetimi, yurt dışında yaşayan ve ülkelerine dönmek isteyen Çadlılar ile Çad'dan ayrılmak isteyen yabancıların acele etmesi gerektiğini bildirdi.

Yaklaşık 500 bin mülteciye ev sahipliği yapan Çad, bu kişilerin kamp dışına çıkmalarını yasakladı. GİNE BİSSAU HAVA SAHASINI KAPATTI Batı Afrika ülkesi Gine Bissau da salgınla mücadele amacıyla çarşamba gününden itibaren hava sahasını kapatma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, ulusal basına yaptığı açıklamada, ülkeye yapılan tüm uçuşların iptal edildiğini, sadece tıbbi tahliyelere izin verileceğini belirtti. Embalo, Senegal ve Gine ile olan kara sınırında sağlık kontrollerinin güçlendirileceğini, çarşamba gününden itibaren tüm eğitim kurumlarının ve marketler haricinde tüm iş yerlerinin kapatılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Embalo, Senegal'den gıda ürünleri ithalatının ise devam edeceğini bildirdi. FİLDİĞİ SAHİLİ'NDE EĞİTİME ARA VERİLDİ Son olarak belirlenen 2 vakayla virüs tespit edilenlerin sayısının 6'ya çıktığı Fildişi Sahili'nde de bugünden itibaren eğitime 1 ay süreyle ara verildi. Gece kulüpleri, sinemalar ve eğlence yerleri 15 günlüğüne kapatılırken, 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Vahşi hayvan eti yenilmesi, sarılma ve tokalaşmalar da yasaklanırken, halktan kişisel hijyene ve gıda hijyenine dikkat etmeleri istendi.