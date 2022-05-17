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Kabus geri dönüyor! "Kesin olarak karşılaşacağız, zamanı..."

17.05.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene etkili olan ve büyük bir endişeye yol açan müsilaj tehlikesiyle ilgili Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bandırma Denizcilik Fakültesi Eğitim ve Uygulama Yerleşkesi H. Avni Kocaman Deniz Bilim Merkezi açılışında konuşan Sarı, bu sene için de müsilaj tehlikesine vurgu yaparken kesin olarak müsilajla karşılaşılacağını ancak zamanının bilinmediğini söyledi.

Kabus geri dönüyor! "Kesin olarak karşılaşacağız, zamanı..."

Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Eğitim ve Uygulama Yerleşkesi H. Avni Kocaman Deniz Bilim Merkezi’nin açılışına katılan Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı müsailaj tehlikesine dikkat çekti. Denizcilik müzesinde müsilaj nedeniyle ölen deniz canlılarının sergilendiği bölümde katılımcılara bilgiler veren Prof. Dr. Sarı, su sıcaklığının artmasıyla birlikte denizlerde müsilaj oranının artacağını vurgulayarak, "Bir eylem planı yaptık. Çevre Şehircilik Bakanımız 7 ilin belediye başkanı ve valileri altına imza attı. Eylemlere başladık ama henüz atık yükünü ne yazık ki azaltabilmiş değiliz. Hepinizin aklında eminim ki ‘Bu sene müsilaj olacak mı olmayacak mı?’ sorusu var. Beni tanıyan herkes merak ediyor. İnşallah olamayacak diyelim ama bilim veriyle çalışır, veriler olacağını gösteriyor ama aynı zamanda geçen yılki kadar yoğun olamayacağını da söyleyebiliriz. Çünkü 2021 yılında yaşadığımız müsilaj 2020 yılının kasım ayından itibaren suyun altında başlayan faaliyetlerin bir sonucuydu. Şu anda suyun altında yoğun bir müsilaj oluşumu yok. Deniz karı mahiyetinden var az miktarda da kremsi müsilaj olarak yüzeylerde zaman zaman görünüp kayboluyor." ifadelerini kullandı.

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"KESİN OLARAK KARŞILAŞACAĞIZ"

Prof. Dr. Sarı, "Suların sıcaklığının artmasıyla beraber önümüzdeki günlerde yeni müsilaj oluşumlarıyla karşılaşabiliriz. Şöyle ifade ediyoruz. Kesin olarak müsilajla karşılaşacağız ama zamanını bilmiyoruz” dedi.

"EYLEM PLANI 3 YIL GİBİ ZAMAN ALACAK"

Deniz müzesinde sergilenen, müsilaj nedeniyle ölen dip canlıları, mercan ve süngerleri katılımcılara göstererek Marmara Denizi’ne yardım edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sarı, "Daha az atık çıkartalım, daha az deterjan kullanalım, daha az denize sıvı yağ, atık yağ dökelim. Böylece denize yardım etmemiz lazım çünkü eylem planının tam olarak hayata geçmesi 3 yıl gibi bir zaman alacak. Bu zamanı beklersek denizin zamanı kalmadı” açıklamasında bulundu.(DHA)

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