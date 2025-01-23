Kabus geri mi dönüyor? İlkokul ve hapishane bile tahliye edildi... Los Angeles'da yeniden başlayan yangının ardından bir de heyelan tehlikesi var!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesinde binlerce kişi, şiddetli rüzgarla birlikte büyüyen yangının esiri olmuş, pek çok insan evini kaybederken 25 kişi faciada hayatını kaybetmişti.

YENİDEN BAŞLADI!

Los Angeles'ta yetkililer, Castaic Gölü çevresinde yeni bir yangının çıktığını ve kısmi tahliyelerin başladığını açıkladı. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı, yangının büyüklüğünün 500 dönümlük bir alanı kapsadığını duyurdu.

İLKOKUL VE HAPİSHANEYE DE TAHLİYE

Yetkililer, yangın nedeniyle bölgedeki bir ilkokulun ve hapishanenin tahliye edilmesine karar verildiğini belirterek, bölgedeki bazı otoyolların da geçici olarak trafiğe kapatıldığını kaydetti.

HEYELAN BEKLENİYOR

Ulusal Hava Durumu Servisi’nden yapılan açıklamada ise hafta sonu bölgede yağmur beklendiği ancak bunun devam eden yangınları söndürmeye yetmeyeceği, düşük de olsa heyelan riskinin de bulunduğu bildirildi.