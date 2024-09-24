Kabus geri mi dönüyor? Uzmanlar uyardı, Covid-19'un yeni varyantı daha hızlı yayılıyor!

Haber Global'in yayınladığı habere göre 'XEC' isimli yeni varyant Avrupa ülkeleri ve Rusya'da endişe yarattı. Belirsiz hava koşullarının beraberinde getirdiği enfeksiyonel hastalıkların yanında Covid-19'un yeni varyantı XECde hızla yayılmaya başladı.

Avrupa ülkeleri ve Rusya'da sık görülen 'XEC' virüsü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunuldu. Uzmanlar, gribal semptomlardan şikayet eden birçok kişinin yeni varyanta yakalanmış olabileceğine değiniyor.

MASKE, MESAFE, HİJYEN

Yeni varyantın en korkutan özelliği ise PCR testlerinden kaçması ve aşısının bulunmaması. Avrupa'da hızla yayılan 'XEC' varyantının kısa sürede Türkiye'de en baskın varyant olması bekleniyor. Maske, mesafe, hijyen uyarısında bulunan bilim insanları, virüsün bağışıklık sistemi zayıf hastalarda ölümcül olabileceğini de vurguluyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, yeni varyant XEC hakkında konuştu. Tok, Kovid-19'da aldığımız tedbirlerin bugün de geçerli olduğunu belirtti. Konuşmasında önemli noktalara değinen Tok, şunları söyledi: "XEC varyantı Omicron varyantının bir alt türü olarak kabul ediliyor. En önemli özelliklerinden birisi diğer varyantlara göre daha hızlı yayılabilmesi. Klinik olarak biraz daha hafif tabloyla karşılaşabiliriz ancak sonuç itibarıyla bir Kovid-19 virüsü olduğu için her zaman hayati tehlike oluşturuyor."

"TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ RİSK OLUŞTURUYOR"

Doç. Dr. Duran Tok; XEC varyantının belirtileriyle ilgili ise şu açıklamaları yaptı: "Diğer varyantların belirtileriyle benzer olmakla birlikte, yüksek ateş, boğaz ağrısı tat koku kaybı ile karşılaşabiliriz. Klasik olarak kas eklem ağrıları yorgunluk da belirtiler arasında yer alıyor. Yine diğer varyantlarda olduğu gibi PCR testi ile anlaşılabiliyor. Başarı oranı ile ilgili henüz yüzde 100 tespit edilebilir diyemiyoruz. Civar ülkelerde fazla görülmesi, bulaşıcılığının diğer varyantlara göre fazla olması Türkiye'de de önemli bir risk oluşturduğunu düşündürüyor."

XEC varyantı henüz daha Türkiye'de henüz resmi olarak görülmedi. Ancak Tok, 'yok denilmesi olmadığı anlamına gelmiyor dedi' ve açıkladı: "Bu hızla yayılan bir virüsün başta İstanbul olmak üzere Türkiye'ye gelmesi kaçınılmaz. Tedbirlerimizi buna göre almamız gerekiyor. Şu anda tespit edilmemesi, resmi olarak 'yok' denmesi Türkiye'de olmadığı anlamına da gelmez" dedi.

"ÖNLEM ALMALIYIZ"

Aşılar ve testlerle ilgili son dönemde olumsuz bir düşüncenin yerleştirildiğini belirten Doç. Dr. Duran Tok şu uyarıları yaptı: "Hızlı yayılan bir virüsün bu sebeplerle Türkiye'de ciddi bir sağlık problemi oluşturması muhtemel. Tedaviler diğerlerinde olduğu gibi semptomatik tedavidir. Korunma yöntemleri de diğer varyantlarla aynıdır. Hızlı yayılması klinik olarak daha hafif olduğunu düşündürüyor. Henüz ülkemizde olmadığı için net konuşamam ama diğer ülkelerdeki veriler bunu gösteriyor. Biz yine de önlemlerimizi almalıyız."

"ELİMİZDE BU VARYANTTA İŞE YARAYACAK AŞILARDAN YOK"

Yeni varyantın nasıl tedavi edileceği ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise şu açıklamaları yaptı: "Bu varyantın diğerlerinden daha hızlı yayıldığını, bağışıklık yanıtından daha hızlı kaçabildiğini biliyoruz. Bir varyantın hakim suş olabilmesi için böyle olması gerekiyor. Kovid-19 halen devam ediyor. Bizim için en büyük sorun ise risk grubunun da hala risk grubu olmaya devam etmesi. Ne yazık ki ülkemizde bu varyanta yönelik ya da diğer yeni varyantlara yönelik aşı yok. Bu varyanta karşı bir tedavi yöntemi de yok. Daha önce yaptığımız aşılar geçerli değil. Şu anda güncellenmiş aşılar var. Bu varyantlar için de işe yarıyor. Ancak elimizde bu aşılar yok. En kötüsü ise risk grubundakileri tedavi edecek ilaçlar yok."