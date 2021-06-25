Kabusa uyandılar! Çin'de çıkan yangında 18 çocuk hayatını kaybetti

Çin'in Henan eyaletinde bulunan bir dövüş sanatları eğitim merkezinde çıkan yangında 18 kişi hayatını kaybetti. Çin devlet kanalına göre kurbanların çoğunun orada kalan çocuklar olduğu bildirildi.

İlçe yönetimi, dördü ağır 16 kişinin yaralandığı yangına neyin yol açtığının net olmadığını söylerken polis, merkezden sorumlu şahsı gözaltına aldı.

7 - 16 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR KALIYORDU

Çin gazetesi Beijing Youth Daily'nin web sitesinde yer alan habere göre kayıpların çoğunun merkezin ikinci katında kalan 7 ila 16 yaşları arasındaki öğrenciler olduğu bildirildi. Ancak bu haber daha sonra gazetenin web sitesinden silindi.

2010 yılında Şanghay'da çok katlı bir apartmanda çıkan yangında en az 58 kişi hayatını kaybetmişti.

