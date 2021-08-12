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  4. Kabusu yaşadı! Bindiği asansör sonu oluyordu

Kabusu yaşadı! Bindiği asansör sonu oluyordu

12.08.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da asansöre binerek zemin kata ulaşmak isteyen bir kişi, ölümden döndü. Dördüncü kattan bindiği asansör, bir anda ikinci kata düşen 45 yaşındaki adam, yaralandı. Bakım yapılan asansörde hiçbir uyarı yazısı bulunmadığı için bu kazayı yaşayan Abdurrahman Kılıç, hastaneye kaldırılırken, ihmali olanlardan şikayetçi olacağını açıkladı.

Kabusu yaşadı! Bindiği asansör sonu oluyordu

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın 4. katında oturan Abdurrahman Kılıç (45) asansöre bindiği sırada asansör aniden 4. kattan 2. kata düştü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

Yaralanan Abdurrahman Kılıç 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi atına alındı.

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"ŞİKAYETÇİYİM"

Ölümden dönen Abdurrahman Kılıç, "Asansörde bakım yapılıyormuş. Hiçbir ikaz ve uyarı işareti yoktu. 4. kattan asansöre bindiğimde asansör aşağı düştü. İhmali olanlardan şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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