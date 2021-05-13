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Kabusun böylesi: 5 gün boyunca kurtarılmayı beklemiş!

13.05.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dere yatağına düşen adam 5 gün sonra mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan 63 yaşındaki Mehmet Tığ, kalabalığı görünce maske isteyerek koronavirüse karşı önlem aldı.

Kabusun böylesi: 5 gün boyunca kurtarılmayı beklemiş!

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Büklüdere yatağından öğle vakti ses geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağında mahsur kaldığını belirledi. Ekipler, dere yatağına sarkıttıkları merdivenle Mehmet Tığ'ın olduğu yere ulaştı. Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı.

VİNÇ YARDIMIYLA SEDYEYLE ÇIKARILDI

Ağaçla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi. Aparatlar yardımıyla kaşık sedyeye bağlayan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı.

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SUSUZLUĞUNU NASIL GİDERDİĞİNİ ANLATTI

Mehmet Tığ, dere yatağına 5 gün önce düştüğünü belirterek, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim" dedi.

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KALABALIĞI GÖRÜNCE MASKE İSTEDİ

Kalabalığı gören Mehmet Tığ, kendisine yardım eden bir kişiden maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya

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