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"Kaç Baba Kaç" İzmirlileri kırdı geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Sezonu "Başroldeki Kadınlar" adlı komedi oyunu ile açan Sahne Tozu Tiyatrosu, şimdi ise "Kaç Baba Kaç" adlı komedi oyunu ile izleyenleri adeta kırıp geçiriyor.Haldun Dormen ve Çağlar İşgören’in yönettiği, başrollerini Çağrı Turnalı ve Hüseyin Çur’un paylaştığı "Kaç Baba Kaç" oyunu, enerjisi, kahkahası, alkışları ve olayları ile "Başroldeki Kadınlar" adlı oyunu aratmıyor.

Sezonu "Başroldeki Kadınlar" adlı komedi oyunu ile açan Sahne Tozu Tiyatrosu, şimdi ise "Kaç Baba Kaç" adlı komedi oyunu ile izleyenleri adeta kırıp geçiriyor.
Haldun Dormen ve Çağlar İşgören’in yönettiği, başrollerini Çağrı Turnalı ve Hüseyin Çur’un paylaştığı "Kaç Baba Kaç" oyunu, enerjisi, kahkahası, alkışları ve olayları ile "Başroldeki Kadınlar" adlı oyunu aratmıyor. Fars türündeki oyunda, bir konferansa hazırlanan doktor David Morgan ve arkadaşı Ted Booney’den başından geçenler anlatılırken, oyun, izleyenleri kırıp geçiriyor. Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’ndeki oyunda, oyuncuların performansı ve salonun doluluğu da dikkat çekiyor.
"Kaç Baba Kaç" oyununun son üç temsille cuma, cumartesi 20.00’de, pazar günü ise saat 14.00’te sahnelendiği bildirildi.

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