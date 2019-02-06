"Kaç Baba Kaç" İzmirlileri kırdı geçirdi

Sezonu "Başroldeki Kadınlar" adlı komedi oyunu ile açan Sahne Tozu Tiyatrosu, şimdi ise "Kaç Baba Kaç" adlı komedi oyunu ile izleyenleri adeta kırıp geçiriyor.
Haldun Dormen ve Çağlar İşgören’in yönettiği, başrollerini Çağrı Turnalı ve Hüseyin Çur’un paylaştığı "Kaç Baba Kaç" oyunu, enerjisi, kahkahası, alkışları ve olayları ile "Başroldeki Kadınlar" adlı oyunu aratmıyor. Fars türündeki oyunda, bir konferansa hazırlanan doktor David Morgan ve arkadaşı Ted Booney’den başından geçenler anlatılırken, oyun, izleyenleri kırıp geçiriyor. Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’ndeki oyunda, oyuncuların performansı ve salonun doluluğu da dikkat çekiyor.
"Kaç Baba Kaç" oyununun son üç temsille cuma, cumartesi 20.00’de, pazar günü ise saat 14.00’te sahnelendiği bildirildi.
Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'
İki ilçede sokağa çıkma yasağı!
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi
ABD'li komutandan Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklama!
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum