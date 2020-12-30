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Kaç çeşit otomatik vites vardır?

30.12.2020 17:48 | Son Güncelleme:
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Kaç çeşit otomatik vites vardır?

Otomatik şanzıman özellikle yoğun trafikte hayat kurtaran vites çeşitlerindendir. Ancak kendi içerisinde farklı çalışma prensipleriyle ayrılmaktadır. Kaç çeşit otomatik vites vardır?

Otomatik vitesi anlatmak gerekirse; debriyaj ve vites koluna ihtiyaç duymadan vites değiştiren sistemlere otomatik vites denir. Otomatik şanzımanlar hayatımıza büyük konfor sağlarlar. Özellikle yoğun trafikte hayat kurtarırlar. Otomatik şanzıman kullanımı gün geçtikçe arttı. Artmasının sebebi ise, sürücülerin konfor beklentisinin artması. Şimdi sizlere otomatik şanzıman çeşitlerini, avantajlarını ve dezavantajlarını aktaracağız.

GELENEKSEL OTOMATİK VİTESLER

Bu tarz vites çeşitleri 1940’lı yıllardan günümüze kadar gelmişlerdir. En eski otomatik şanzıman olarak bilinen bu vites sistemleri, en sağlam olanlar olarak bilinir. Bu şanzımanlara Tork Konvertörlü de denebilir. Bu ismi almalarının en büyük nedenlerinden bir ise hidrolik direnç ile çalışmalarından kaynaklı olmasıdır. Standart şanzımanlardan farklı olarak geleneksel şanzımanlar Planet dişli dizilimine sahiptirler. Planet’in Türkçe karşılığı ise gezegen olarak bilinir. Güneş sistemindeki gezegenlerin dizilişine benzeyen bu dişliler, manuel şanzımanlar ile birebir benzerler.

GELENEKSEL OTOMATİK ŞANZIMANLARIN AVANTAJLARI NELER?

• Hissedilmeyen ve yumuşak şanzıman geçişleri sunar
• Uzun ömürlüdürler
• Yüksek tork ile çalışmaya alışıktırlar
• Manuel şanzıman gibi kullanabilmek ihtimali vardır

GELENEKSEL OTOMATİK ŞANZIMANLARIN DEZAVANTAJLARI NELER?

• Çift kavramalı şanzımanlara göre daha yavaş vites geçişi vardır
• Daha fazla yakıt tüketirler

HANGİ MARKA HANGİ TİP GELENEKSEL OTOMATİK ŞANZIMAN KULLANILIYOR?

• BMW’nin hemen hemen tüm modelleri 8 ileri ZF şanzıman kullanır.
• Mercedes 7G-Tronic
• Volkswagen 8 ileri ZF
• Honda CR-V 9 ileri ZF
• Opel 6 ileri

OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ MANUEL VİTES

Halk arasında yarı otomatik şanzıman olarak da bilinir. Ancak tam mansıyla otomatikleştirilmiş şanzıman olarak karşımıza çıkar. Aslında mantık çok basittir. Manuel şanzımanlar gibi vites değişimine izin veren otomatik vites çeşididir. Geleneksel otomatik şanzımanda kullanılan planet dişli grubu yerine manuel şanzımanlarda bulunan dizilim kullanılır. Bunun yanında tork konvertörü de bulunmamaktadır. Motor ile şanzıman arasındaki iletişimi bir bilgisayar sistemi kontrol eder. Bu tarz vites çeşidini küçük sınıf araçlar tercih eder.

OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ MANUEL VİTESİN AVANTAJLARI NELER?

• Düşük maliyetlidirler
• Manuel kullanma seçeneği bulunur

OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ MANUEL VİTESİN DEZAVANTAJLARI NELER?

• Yavaş vites atışlarına sahiptir
• Vites geçişleri sarsıntılı olur

HANGİ MARKALAR OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ ŞANZIMAN KULLANIYOR?

• Opel Easytronic şanzıman
• Fiat Dualogic şanzıman
• Renault Quickshift şanzıman
• VW ASG şanzıman
• Peugeot ETG şanzıman
• Renault (Dacia) Easy R şanzıman

ÇİFT DEBRİYAJLI OTOMATİK VİTES (DUAL CLUTCH TRANSMISSION) – DCT

Halk arasında çift kavrama şanzıman olarak da geçer. Mantık olarak çift kavramalı şanzımanlar, manuel modu olmasıyla birlikte otomatikleştirilmiş şanzımana benzerler. Ancak onlardan çok farklı bir yapıya sahiptirler. İlk olarak 2003 yılında ortaya çıkmıştır. DCT otomatik şanzımanlarda tork konvertörü sistemi yer almamaktadır. Motor ile şanzıman arasındaki bağlantıyı bir bilgisayar sistemi sağlar. Çift debriyaj sistemine sahip olan bu şanzımanda tek vitesleri büyük olan dişli, çift vitesleri küçük olan dişli kontrol eder.

ÇİFT DEBRİYAJLI OTOMATİK VİTESİN AVANTAJLARI NELER?

• Çok daha çabuk vites değişimi sağlar
• Vites geçişleri sarsıntısızdır
• Manuel olarak da kullanılır

ÇİFT DEBRİYAJLI OTOMATİK VİTESİN DEZAVANTAJLARI NELER?

• Çok çabuk ısınırlar
• Bakım maliyetleri daha fazladır

CVT OTOMATİK VİTES

Sisteminde dişli bulundurmayan tek şanzımandır. Motor hızına göre kademe seçeneği sunan bu şanzımanlar CVT olarak isimlendirilir. Bu tarz şanzımanlarda dişli yerien 2 adet metal koni sistemi bulunur. Çelik bir kayış bu koniler üzerinde sürekli hareket eder. Koninin çap değişimine göre şanzımanın oranları değişir. Sürekli akıcı bir güç sunar.

CVT OTOMATİK VİTESİN AVANTAJLARI NELER?

• Şehir içi sürüşlerde düşük tüketim
• Daha az sarsıntısız vites geçişleri

CVT OTOMATİK VİTESİN DEZAVANTAJLARI NELER?

• Performanslı kullanımda daha fazla motor sesi
• Güç konusunda isteksizlik

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