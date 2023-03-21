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Kaç gün oruç tutacağız? Ramazan neden 29 gün? Diyanet açıkladı

21.03.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahmet, bereket ve oruç ayı olan Ramazan için sadece sayılı günler kaldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle beraber bu yıl yine ibadetler yapılacak ve oruçlar tutulacak. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark sebebiyle her yıl Ramazan ayı başlangıç tarihi 10-11 gün öne geliyor. Peki, bu yıl kaç gün oruç tutacağız? Ramazan neden 29 gün? Diyanet açıkladı...

Kaç gün oruç tutacağız? Ramazan neden 29 gün? Diyanet açıkladı

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı için geri sayım devam devam ediyor. Oruçların tutulacağı ve çeşitli ibadetlerin yerine getirileceği rahmet ve bereket ayı Ramazan bu yıl 23 Mart'ta başlayacak. Diyanet tarafından yayınlanan tkvime göre, ilk oruç 23 Mart 2023’te tutulacak. Oruç tutacak olanlar, 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece ilk sahur için kalkacaklar. Peki, bu yıl kaç gün oruç tutacağız? Ramazan neden 29 gün? İşte Diyanet tarafından yapılan açıklama...

KAÇ GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ?

Ramazan ayı her yıl 30 gün sürmüyor. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek yani bu yıl 29 gün oruç tutacağız.

RAMAZAN NEDEN 29 GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.

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ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Orucun amacı; inançlı kişiyi Allah’ın emirlerine uymaya ve yasaklarından da kaçınmaya alıştırmaktır. Oruca riyanın karışma ihtimali çok az olduğu için, sevabı en çok olan ibadetler arasındadır.

Oruçla Ramazan ayı arasında da sıkı bir fazilet ilişkisi vardır. Şöyle ki, Ebû Hüreyre’nin naklettiği bir hadiste, Allah’ın Elçisi şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayı gelince Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur.”

Bu hadisi şu şekilde anlamak daha uygun olur; o ayda mü’mini Cennet’e ulaştıracak rahmet kapıları açılır, Cehennem’e gitmesine yol açabilecek fiillerden uzaklaşır, bu yüzden şeytanın insana etki yapma gücü zayıflar. Nitekim, Ebû Hüreyre’den başka bir rivâyette “Cennet kapıları” yerine “rahmet kapıları” ifadesi yer alır.

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ORUÇ TUTMANIN 3 FAYDASI

İbnü’l-Hûmâm, orucun birçok faydaları sebebiyle meşrû kılındığını belirttikten sonra, bunlardan önemli gördüğü üç tanesini zikreder:

  1. İnsanı sürekli olarak kötülüğe çekmek için uğraşan nefis, oruçla sükûnet bulur, nefsin harama karşı isteği kırılır.

  2. Oruç yoksullara karşı acımayı ve şefkatli davranmayı öğretir. Çünkü nefis açlığın acısını tadınca yoksulların halinden anlar ve yapacağı yardımlarla Allah katında güzel bir karşılığa ulaşır.

  3. Oruçlu, yoksulların katlandıkları güçlükleri bizzat yaşar ve onların sıkıntılarını daha iyi anlar. Bu da kendisini, onların problemlerine eğilmeye ve çözüm aramaya sevkeder. Kişi böylece Allah katında derece kazanır.

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Ramazan diyanet

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