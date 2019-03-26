"Kaç meclis üyesine, kaç kadroya anlaştınız?"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, HDP'nin İzmir'de destek vereceğini açıkladığı CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in listelerindeki meclis üyelerinin hangi görüşten olduğunu açıklamasını isteyerek, "Çatır çatır söylüyor diyor ki 'Ben bunu destekliyorum, adayım budur.' Öbür taraftan da diyor ki 'Seçilenler de bizim sayemizde seçildiğini unutmasın.' Neye anlaştınız kardeşim, kaça anlaştınız? Kaç meclis üyesine, kaç kadroya anlaştın onu söyle." dedi. Zeybekci, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 27 Kasım'da adaylığının ilan edilmesiyle başlayan süreçte dolu dolu, medeni, demokrat bir 4 ay geçirdiklerini söyledi. Bütün şehri yürüdüğünü, en az gittiği ilçeyi 4 kez ziyaret ettiğini anlatan kaydeden Zeybekci, "İzmir'de bir tek kişi, bir tek yerde olumsuz bir laf söyledi. O da bir hanımefendiydi. Onun dışında ne işaret diliyle, ne sözlü olarak hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Seçimde başarılı bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. O sene, bu sene. Pazar günü akşam Türkiye'de tüm basın, medya en çok İzmir'i konuşacak. Bunu bir yere not edin." ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyasına başlarken "İzmir'i almaya değil kendimizi İzmir'e vermeye geldik" dediğini hatırlatan Zeybekci, bu amaca da ulaştıklarını gördüğünü vurguladı. Zeybekci, gazetecilerin sorusu üzerine, turizm merkezi Karaburun, Mordoğan, Urla, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Çiğli ve Dikili'de foseptik, kanalizasyon, çirkin yapılaşma sorunları olduğunu dile getirdi. Dünyanın hızla eğiştiğini, İzmir'in ise istenilen yerde olmadığını vurgulayan Zeybekci, "Harmandalı'yı gördüğümde o çöp yığınları, vahşi depolama alanı, mutasyona uğramış hayvanlar, koku... Mutasyona uğramış, tüyleri kalmamış, birbirini yiyen hayvanlar gördüm. Korku filmi gibi." ifadelerini kullandı. -"30 var ya, yarısının bile yakınından geçemeyecekler" Zeybekci, CHP'nin büyükşehir ile 30 ilçenin tamamını kazanma hedefini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine, şu değerlendirmede bulundu: "İzmir'in bu seçimi alacağını düşünüyorum. O senenin bu sene olduğunu düşünüyorum. 'Ceketimizi koysak alırız.' dendi bu şehirde. 30 tane yeni ceket mi yaptırmışlar? Milletimizin takdiri neyse o. Onun önüne ne virgül, sonuna ne nokta koyarız. Milletimiz iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayız. Bize emrolunan seferdir, zafer milletindir, İzmir'indir. Pazar günü tüm Türkiye'nin hatta dünyanın en çok konuştuğu şehirlerden biri İzmir olacak. O denilen 30 ilçe var ya, yarısının bile yakınından geçemeyecekler."