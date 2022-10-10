Kaç saat Valorant oynadım? Valorant oyununda kaç saat geçirdiğimi nasıl görürüm?

Valorant’ta oyun ile alakalı birçok detaya ulaşabilmeniz mümkündür. Ancak oyunu kaç saat oynadığınıza dair bir bilgi bulunmamaktadır. Oyun içerisinde ne kadar süre oynadığınızı gösteren herhangi bir sistem mevcut değildir. "Valorant'ta hangi karakteri kaç saat oynadım?" gibi soruların yanıtı için üçüncü parti uygulamalardan faydalanılmaktadır.
Sahip olduğu rekabetçi yapısı ile Valorant, dünya çapında çok sayıda kullanıcı tarafından oynanan bir oyundur. Valorant’ta oynayan çoğu kullanıcı oyun içerisinde kaç saat zaman geçirdiğini öğrenmek istemektedir. Birçok online oyunda bu süreyi gösteren sistemler mevcuttur. Ancak bu oyun istemcisinde böyle bir özellik henüz bulunmamaktadır. Kullanıcılar oyun içerisinde ne kadar süre kaldıklarını öğrenmek için farklı platformlardan yararlanabilmektedir. Bu platformlarda süre dışında isabet istatistiği, maç sayısı, kazanma oranı, asist sayısı, maçlardaki skor sayıları, silah kullanımı gibi daha birçok istatistik verisine ulaşabilmeniz mümkündür.
Valorant'ta kaç saat geçirdim? Oyun içerisinde kaç saat zaman geçirdiğinizi öğrenmenin en kolay yolu üçüncü parti uygulamaları kullanmaktır. Tracker adlı bir uygulama üzerinden oyunu ne kadar süre oynadığını öğrenebilmeniz mümkündür. Bunun için aşağıda yer alan adımları izlemeniz yeterlidir.
Yukarıdaki adımları uygulayarak oyun ile ilgili birçok istatistiki bilgiye kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.
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