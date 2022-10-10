Kaç saat Valorant oynadım? Valorant oyununda kaç saat geçirdiğimi nasıl görürüm?

Valorant’ta oyun ile alakalı birçok detaya ulaşabilmeniz mümkündür. Ancak oyunu kaç saat oynadığınıza dair bir bilgi bulunmamaktadır. Oyun içerisinde ne kadar süre oynadığınızı gösteren herhangi bir sistem mevcut değildir. "Valorant'ta hangi karakteri kaç saat oynadım?" gibi soruların yanıtı için üçüncü parti uygulamalardan faydalanılmaktadır.

Valorant kaç saat oynadım?

Sahip olduğu rekabetçi yapısı ile Valorant, dünya çapında çok sayıda kullanıcı tarafından oynanan bir oyundur. Valorant’ta oynayan çoğu kullanıcı oyun içerisinde kaç saat zaman geçirdiğini öğrenmek istemektedir. Birçok online oyunda bu süreyi gösteren sistemler mevcuttur. Ancak bu oyun istemcisinde böyle bir özellik henüz bulunmamaktadır. Kullanıcılar oyun içerisinde ne kadar süre kaldıklarını öğrenmek için farklı platformlardan yararlanabilmektedir. Bu platformlarda süre dışında isabet istatistiği, maç sayısı, kazanma oranı, asist sayısı, maçlardaki skor sayıları, silah kullanımı gibi daha birçok istatistik verisine ulaşabilmeniz mümkündür.

Valorant'ta oynadığın süreyi görme

Valorant'ta kaç saat geçirdim? Oyun içerisinde kaç saat zaman geçirdiğinizi öğrenmenin en kolay yolu üçüncü parti uygulamaları kullanmaktır. Tracker adlı bir uygulama üzerinden oyunu ne kadar süre oynadığını öğrenebilmeniz mümkündür. Bunun için aşağıda yer alan adımları izlemeniz yeterlidir.

Öncelikli olarak Tracker.gg sitesine giriş yapınız.

Siteye giriş yaptıktan sonra karşınıza bir arama çubuğu çıkacaktır. Bu arama çubuğuna oyunda kullandığınız isminizi başına “#” işareti koyarak yazınız. Ardından arama tuşuna basınız. Çıkan arama sonuçlarından kendi kullanıcı isminizi bulunuz.

Oyun içerisindeki isminizi yazıp arattıktan sonra “this profile is private” şeklinde bir uyarı alabilirsiniz. Eğer bu uyarı karşınıza çıkarsa “sign in with Riot “kısmına tıklayarak, yeniden giriş yapmanız gerekir.

Yukarıdaki uyarıyı almadıysanız, işlemlerinize kaldığınız yerden edebilirsiniz.

Sonrasında karşınıza oyun ile ilgili istatistik sayfası açılacaktır. Bu sayfanın ilk kısmında “competitive overview” bölümü yer almaktadır. Bu bölüme tıklayarak oyun ile alakalı tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Oyunu kaç saat oynadığınızı gösteren bilgi ise “Matches” kısmının hemen altında yer almaktadır.

Yukarıdaki adımları uygulayarak oyun ile ilgili birçok istatistiki bilgiye kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.



