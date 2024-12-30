Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü? İçişleri Bakanı Yerlikaya tek tek verileri açıkladı!

NTV canlı yayınına konuk olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine dönen Suriyelilerle ilgili önemli verileri açıkladı.

"775 BİN 117 SURİYELİ DÖNÜŞ YAPTI"

Bakan Yerlikaya, "Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk." diyerek Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancının olduğunu belirtti. Suriyelilerin 8 Aralık'tan sonra gönül, güvenli, onur ve düzenli olarak geri dönmeye başladıklarını söyleyen Yerlikaya, "21 günde 35 bin 114 Suriyeleri vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakında dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü." dedi.

Dönüşlerin yoğunlukla Halep'e yapıldığını aktaran Yerlikaya Türkiye'de doğan Suriyelilere vatandaşlık verilmediğini de ekledi.