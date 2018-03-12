KADIN

Kaç yaşında olursanız olun, bu çizimlere bakınca babanıza sarılacaksınız

Arya Demir Arya Demir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 12.03.2018 13:49 | Son Güncelleme

Baba ve kızları arasında her zaman özel bir bağ vardır. Illustrator Snezhana Soosh da bu özel ve sevgi dolu bağı, suluboya çalışmalarıyla göstermiş. Bu çizimlerde babaların ne kadar nazik ve dikkatli olduğunu göreceksiniz.

Çocuklar ile babaları arasında gerçek ve güçlü bağları resimlere yansıtan sanatçı, çalışmalarıyla görenlerin yüreklerini ısıtmayı başarıyor.

''İyi ki babam var'' dedirten 16 çizim

1 / 16

O imkansız olanı başarabilir. Örneğin, benim için saç örmeyi öğrendi.
2 / 16

Babalar kızları için sırf o rahat yatsın diye küçücük olabilir.
3 / 16

Beni yatağımın altındaki canavarlardan ve kötü insanlardan sadece babam koruyabilir.
4 / 16

Babamla olduğumda kendimi dünyanın tepesinde hissediyorum
5 / 16

O kadar sıcak ve rahat ki...
6 / 16

Beni eğlendirebilmek için elinden geleni yapar.
7 / 16

Çok meşgul olduğunda bile çay davetimi geri çevirmez.
8 / 16

Başa çıkamadığım işlerde hemen yardıma koşar.
9 / 16

O iş için seyahate çıktığı zaman çok üzülüyorum.
10 / 16

Her kız babasının yakışıklı olduğunu düşünür.
11 / 16

Birlikte yaparsak her şey daha ilginç hale gelir.
12 / 16

Babam güneşten daha güçlüdür.
13 / 16

Babasının kızı için öğrenemeyeceği hiçbir şey yok.
14 / 16

Babamın kararları çok pratik. Ve komik.
15 / 16

Ve sonsuza kadar kalbinizde yaşayacak anılar biriktirirsiniz.
16 / 16

Harikalar diyarına yolculuk yaparsınız.
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Anahtar Kelimeler:
Snezhana Soosh babalar ve kızları

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