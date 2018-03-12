Kaç yaşında olursanız olun, bu çizimlere bakınca babanıza sarılacaksınız

Çocuklar ile babaları arasında gerçek ve güçlü bağları resimlere yansıtan sanatçı, çalışmalarıyla görenlerin yüreklerini ısıtmayı başarıyor.
''İyi ki babam var'' dedirten 16 çizim
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O imkansız olanı başarabilir. Örneğin, benim için saç örmeyi öğrendi.
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Babalar kızları için sırf o rahat yatsın diye küçücük olabilir.
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Beni yatağımın altındaki canavarlardan ve kötü insanlardan sadece babam koruyabilir.
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Babamla olduğumda kendimi dünyanın tepesinde hissediyorum
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O kadar sıcak ve rahat ki...
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Beni eğlendirebilmek için elinden geleni yapar.
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Çok meşgul olduğunda bile çay davetimi geri çevirmez.
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Başa çıkamadığım işlerde hemen yardıma koşar.
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O iş için seyahate çıktığı zaman çok üzülüyorum.
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Her kız babasının yakışıklı olduğunu düşünür.
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Birlikte yaparsak her şey daha ilginç hale gelir.
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Babam güneşten daha güçlüdür.
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Babasının kızı için öğrenemeyeceği hiçbir şey yok.
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Babamın kararları çok pratik. Ve komik.
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Ve sonsuza kadar kalbinizde yaşayacak anılar biriktirirsiniz.
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Harikalar diyarına yolculuk yaparsınız.
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