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Kaçak 452 otomobil motoruna el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Gümrükten kaçak yollarla getirdiği otomobil motorlarını sanayi sitelerinde satan kişi yakalandı - Operasyonda 452 lüks otomobil motoru ele geçirildi

Başkentte, gümrükten kaçak yollarla getirdiği otomobil motorlarını sanayi sitelerinde satan zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da faaliyet gösteren sanayi sitelerinde gümrükten kaçak yollarla ülkeye getirilen lüks otomobillere ait motorların satıldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Bir adreste yapılan aramada, 2 milyon lira değerinde 452 otomobil motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı Z.S. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon Otomobil motoru

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