Kaçak 452 otomobil motoruna el konuldu

Başkentte, gümrükten kaçak yollarla getirdiği otomobil motorlarını sanayi sitelerinde satan zanlı gözaltına alındı.
Ankara'da faaliyet gösteren sanayi sitelerinde gümrükten kaçak yollarla ülkeye getirilen lüks otomobillere ait motorların satıldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.
Bir adreste yapılan aramada, 2 milyon lira değerinde 452 otomobil motoru ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı Z.S. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
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