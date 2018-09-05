Kaçak akaryakıt istasyonuna polis baskını kamerada (havadan)

*Özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda yer altına gömülü 10 tonluk akaryakıt tankı bulundu Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Büyükçekmece'de bir TIR parkındaki kaçak akaryakıt istasyonuna polis ekipleri baskın yaparak 2 kişiyi gözaltına aldı. Baskın anı havadan görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri Büyükçekmece'de bulunan bir TIR parkında kaçak akaryakıt istasyonu olduğunu ve kaçak akaryakıt satışı yapıldığını tespit etti. YER ALTINA GÖMÜLÜ 10 TON'LUK AKARYAKIT TANKI ÇIKARTILDI Polis ekipleri 31 Ağustos'ta Büyükçekmece'deki TIR parkına Özel Harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kaçak akaryakıt istasyonunun yakıt tankının yerin altında gömülü olduğu belirlendi. Ekipler, iş makinaları yardımıyla 2 metre yüksekliğindeki 10 tonluk akaryakıt tankını çıkarttı. Yapılan operasyonda 10 tonluk akaryakıt tankı, 2 akaryakıt pompası ve deponun içinde 450 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler yaptığı baskında İ.Y. ve H.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatıldı. KAÇAK İSTASYONA BASKINI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyon film sahnelerini aratmayacak görüntülere sahne oldu. Polis ekipleri baskın anını havadan görüntüledi.

