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Kaçak akaryakıt ticareti soruşturması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Gerçekte olmayan gemileri varmış gibi gösterip kaçak akaryakıt ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

Gerçekte olmayan gemileri varmış gibi gösterip kaçak akaryakıt ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma, "suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülüyor.
Gerçekte olmayan ya da gayri faal halde bulunan gemi, tekne ve yat gibi ÖTV ve KDV’den muaf tutulan deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt almış gibi gösterip, elde edilen yakıtı piyasaya sürerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen 60 kişilik bir şebekeye yönelik İstanbul Merkezli 12 ilde 22 Eylül 2020 tarihinde operasyon düzenlenmişti. KDV’den muaf tutulmak için alınan akaryakıtı piyasaya süren şebekenin devleti 21 milyon lira zarara uğratıp tespit edilmişti.
6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş ve 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adından serbest bırakılırken, aralarında Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş’ın da bulunduğu 35 şüpheli ise Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.Sorgu işlemleri tamamlanan 35 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından "suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

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