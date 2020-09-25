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Kaçak akaryakıt ticareti soruşturmasında gözaltına alınan 35 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 20:08 | Son Güncelleme

Gerçekte olmayan gemileri varmış gibi gösterip, kaçak akaryakıt ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt almış gibi gösterip, elde edilen yakıtı piyasaya sürerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlenmişti.

Gerçekte olmayan gemileri varmış gibi gösterip, kaçak akaryakıt ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 35 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt almış gibi gösterip, elde edilen yakıtı piyasaya sürerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında aralarında Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4’ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 35 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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