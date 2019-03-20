HABER

Kaçak akaryakıtı satmak için sayaç yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 13:03 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kendi yaptığı seyyar pompa ve yakıt sayacıyla kaçak akaryakıt sattığı iddia edilen bir kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kendi yaptığı seyyar pompa ve yakıt sayacıyla kaçak akaryakıt sattığı ileri sürülen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, H.C'ye ait madeni yağ ürünleri bulunan iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri sahibini, S.A'ya ait kamyona üzerinde kendisinin yaptığı sayaç bulunan seyyar pompayla kaçak akaryakıt satışı yaparken yakaladı.

İş yerinde yapılan aramada, bin litrelik plastik tanklarda muhafaza edilen bin 930 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekiplerce el konulan kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Oyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendiOyuncu Ümit Yesin için Kadıköy Haldun Taner Sahnesinde tören düzenlendi
Sonat Emre'ye babasından yarı uyumlu ilik nakli yapıldıSonat Emre'ye babasından yarı uyumlu ilik nakli yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak akaryakıt Kocaeli Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı operasyon

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankapark açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Selçuk Kozağaçlı'ya 11 yıl 3 ay hapis cezası!

Selçuk Kozağaçlı'ya hapis cezası!

Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

En temiz havayolu şirketleri belli oldu! İşte birinci

En temiz havayolu şirketleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.