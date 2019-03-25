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Kaçak alkol imalatına suçüstü: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 19:11 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etil alkol satışı ve kaçak alkol imalatı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi.

Kaçak alkol imalatına suçüstü: 2 gözaltı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etil alkol satışı ve kaçak alkol imalatı yaptıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Safranbolu ilçesinde etil alkol satışı ve kaçak alkol imalatı yaptıkları tespit edilen V.D. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 11 adet 5 litrelik etil alkol, 3 adet 55 ml el yapımı rakı, 5 adet rakı ve viski yapımında kullanılan kitler, 2 adet anason aroması, 2 adet 330 ml el yapımı rakı, 2 adet 1 litrelik el yapımı rakı, 1 adet 2.5 litre el yapımı rakı, 1 adet kurusıkı tabanca ve 37 adet bu tabancaya ait kurusıkı fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Kaçak alkol imalatına suçüstü: 2 gözaltı

Kaçak alkol imalatına suçüstü: 2 gözaltı

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