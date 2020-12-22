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  4. Kaçak alkol operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kaçak alkol operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheli adliyeye sevk edildi

22.12.2020 05:02 | Son Güncelleme:
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Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin İstanbul merkezli 9 ilde düzenlediği sahte alkollü içki operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin İstanbul merkezli 9 ilde düzenlediği operasyonla yılbaşı öncesi Türkiye’nin farklı şehirlerinde piyasa sürülmek üzere hazırlanan sahte alkollü içki şebekesine bağlı olduğu düşünülen 53 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin İstanbul merkezli 9 ilde düzenlediği sahte alkollü içki operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin İstanbul merkezli 9 ilde düzenlediği operasyonla yılbaşı öncesi Türkiye’nin farklı şehirlerinde piyasa sürülmek üzere hazırlanan sahte alkollü içki şebekesine bağlı olduğu düşünülen 53 şüpheli gözaltına alınmıştı. 18 Aralık’ta yakalanan 53 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

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