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Kaçak alkol üretip satan şüpheliler jandarmadan kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak alkol üretip satan 2 şüpheli yakalandı.

Kaçak alkol üretip satan şüpheliler jandarmadan kaçamadı

Eskişehir’de, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak alkol üretip satan 2 şüpheli yakalandı. İki farkı ikamete düzenlenen operasyonda, litrelerce kaçak alkol ile alkol üretiminde kullanılan malzemeler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre olay; Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesinde yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iddiaya göre söz konusu bölgede bulunan K.U. isimli şüphelinin Eskişehir merkezindeki İ.E. isimli şüpheliden temin ettiği kaçak olarak üretilmiş alkollü içkileri Doğançayır Mahallesi’nde sattığı tespit edildi.

‘İki ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi’
Ardından ekipleri her iki şüpheli ikametine operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde, eklentilerinde ve araçlarında yapılan aramada 59 litrelik kaynatma kazanı ve damıtma aparatları ile üretilmiş 205 litre kaçak alkol, 3 adet boş varil, 2 adet 30 litrelik boş bidon, 36 adet alkollü içki doldurmak için birer litrelik boş pet şişe, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Öte yandan olayda jandarma ekiplerince yakalanan iki şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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