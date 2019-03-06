HABER

Kaçak alkole geçit yok

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, alkol üretiminde kullanılan malzemelerin yanı sıra plastik bidonlar içerisinde toplam 240 litre damıtılmış alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik bir operasyon düzenledi.

Kaçak alkole geçit yok

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, alkol üretiminde kullanılan malzemelerin yanı sıra plastik bidonlar içerisinde toplam 240 litre damıtılmış alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik bir operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 1 adet ısıtma işleminde kullanılan gaz ocağı, 1 adet kaynatma işleminde kullanılan bakır kazan, 1 adet soğutma ve damıtma işleminde kullanılan içerisinde borular bulunan mavi renkli varil ve plastik bidonlar içerisinde toplam 240 litre damıtılmış alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Çocuğa istismarda bulunan Afgan çobanı, unuttuğu flaş bellek yakalattıÇocuğa istismarda bulunan Afgan çobanı, unuttuğu flaş bellek yakalattı
Bulgaristan sınırında 1 milyon 645 bin TL’lik Afyon sakızı ele geçirildiBulgaristan sınırında 1 milyon 645 bin TL’lik Afyon sakızı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da feci ölüm! Bahçede kendi yaktığı ateşte yanarak öldü

Trabzon'da feci ölüm!

Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.