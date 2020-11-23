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Kaçak ava gittiler mahsur kaldılar, yardım istedikleri jandarma hayatlarını kurtardı

23.11.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Bursa’da Uluabat Gölü’nde kaçak avcılık yapan avcılar gölde mahsur kalınca jandarmadan yardım istediler.

Bursa’da Uluabat Gölü’nde kaçak avcılık yapan avcılar gölde mahsur kalınca jandarmadan yardım istediler. Operasyonla hem kurtarılan hem gözaltına alınan 2 kaçak avcı ile birlikte avlanması yasak çok sayıda yeşilbaşlı ördek ve av malzemesi ele geçirildi. Hayatları kurtarılan avcılara 10 bin lira para cezası kesildi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi Uluabat Gölü’nde meydan geldi.
Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler Uluabat Gölü’nden gelen silah sesleri üzerine harekete geçti. Arıburnu mevkiine gelen ekipler sazlık alanda iki adet kayık ve kamışlarla gizlenmiş güme tespit etti. Detaylı inceleme yapan ekipler bölgede kimsenin olmadığını fark etti.
Kayık içerisinde yapılan aramalarda ise, 4 adet tüfek, 116 adet av fişeği, mühre olarak kullanılması yasak olan 6 adet yeşilbaş canlı ördek, 1 adet ölü yeşilbaş ördek, 1 adet avcı boy çizmesi, 4 adet plastik manke, 7 adet metal çubuk ve 2 adet tahta çubuk ele geçirdi.
Bu sırada (37) I.Ş. ve (39) K.C. isimli iki kişi tekneyle göle açıldıklarını ve gölün ortasında mahsur kaldırdıklarını bildirerek ihbarda bulundu. Harekete geçen Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri mahsur kalan iki kişiye kısa sürede ulaşarak kurtarmayı başardı.
I.Ş. ve K.C.’nin alınan ifadesinde ise, seyir görevi yapan Jandarma Bot Timlerini görünce kullandıkları kayık ve av malzemelerini sazlık alanda kamışlarla saklayarak başka bir kayıkla göle açıldıklarını, akıntının etkisiyle yönlerini kaybedince mahsur kaldıklarını ve yardım istediklerini söylediler. Sazlıkların arasında gizlenen avcılar ördek ve diğer av malzemelerinin kendilerine ait olduklarını bildirdiler.
Bunun üzerine ifadeleri alınan iki kişiye, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ayrı ayrı 5 bin lira olmak üzere toplamda 10 bin lira idari para cezası işlem uyguladı.
Diğer yandan ele geçirilen malzemeler ise yine Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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