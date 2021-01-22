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Kaçak avcılar denizde polise yakalandı

22.01.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Karamürsel ve Başiskele ilçelerinde yasak bölgede balık avcılığı ve kaçak midye avcılığı yapan şahıslar, polis ekiplerine yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik il genelinde çalışma başlattı.

Kocaeli’nin Karamürsel ve Başiskele ilçelerinde yasak bölgede balık avcılığı ve kaçak midye avcılığı yapan şahıslar, polis ekiplerine yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, su ve su ürünlerinin korunmasına yönelik il genelinde çalışma başlattı. Bu kapsamda denetim gerçekleştiren ekipler, Karamürsel ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle yasak bölgede balık avcılığı yapan şahısların bulunduğu bilgisine ulaştı. Bilgiyi değerlendiren ekipler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait polis botuyla bahse konu yere intikal ederek, çevrede araştırma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 2 tekne ve üzerlerinde toplamda 6 kişi olduğu gördü. Tekneye baskın yapan ekipler, 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Teknede yakalanan şahıslara, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten idari işlem uygulandı. Ayrıca bahse konu tekne üzerinde bulunan balık ağına da el konularak ilgili kuruma teslim edildiği öğrenildi.

Kaçak midye avcıları da yakayı ele verdi
Öte yandan ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Başiskele ilçesi açıklarında da yasak kum midye avcılığı yapan şahıslar olduğu bilgisine ulaşıldı. Bununla birlikte ekiplerin polis botuyla denizden, Sualtı Grup Amirliği ile karadan olay yerine baskın yapması sonucunda kaçak midye avcılığı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı. Ekipler, baskın sırasında ele geçirilen midyeleri, yaşam alanı olan denize bırakırken, suçüstü yakalanan F.A., M.Y., C.K. ve C.S. isimli 4 şahsa idari işlem uygulandığı öğrenildi.

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