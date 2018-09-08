Kaçak avcılar, otomobilleri çamura saplanınca yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Cihanbeyli ilçesindeki Tersakan Gölü'nde yasadışı avlanmaya giden 4 arkadaş, otomobilleri çamura saplanınca yakalandı. Kaçak avcılara toplam 5 bin 388 lira para cezası kesildi.

​İlçeye bağlı Gölyazı Mahallesi yakınlarındaki Tersakan Gölü'nde çamura batan aracın olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, 4 arkadaşın kaçak olarak avlandığı saptandı. Otomobilde 1 ruhsatsız tüfek, 5 canlı güvercin ve tuzak yapımında kullanılan ince bakır tel ele geçirdi. Jandarmanın bilgilendirilmesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Konya Bölge Müdürlüğü ekipleri, gruba kişi başı bin 347 lira olmak üzere toplam 5 bin 388 lira para cezası kesti.

Malzemelere el konulurken, çamura batan araç da çıkarıldı.

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