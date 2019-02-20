HABER

Kaçak avcılara, 1 yılda 12 milyon lira ceza uygulandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2018 yılında kaçak avlanan 8 bin 259 kişiye, toplam 12 milyon 208 bin TL ceza kesti.  Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında av koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettirildiği bildirildi.  Açıklamada, 2018 yılında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 6 bin 670 avcıya 6 milyon 259 bin TL, yine aynı kanun doğrultusunda ekosistemde tahribat ve eksilme meydana gelmesine neden olan bin 589 kişiye de 5 milyon 949 bin TL olmak üzere toplam 12 milyon 208 bin TL'lik ceza işlemi gerçekleştirildi. 2018 yılında kaçak avda kullanılan otomobil, tüfek, traktör, ses sitemi, motorlu tekne gibi 3 bin 10 adet araca da el konuldu.

ANKARA, (DHA)- DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2018 yılında kaçak avlanan 8 bin 259 kişiye, toplam 12 milyon 208 bin TL ceza kesti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında av koruma ve kontrol çalışmalarının devam ettirildiği bildirildi. Açıklamada, 2018 yılında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 6 bin 670 avcıya 6 milyon 259 bin TL, yine aynı kanun doğrultusunda ekosistemde tahribat ve eksilme meydana gelmesine neden olan bin 589 kişiye de 5 milyon 949 bin TL olmak üzere toplam 12 milyon 208 bin TL'lik ceza işlemi gerçekleştirildi. 2018 yılında kaçak avda kullanılan otomobil, tüfek, traktör, ses sitemi, motorlu tekne gibi 3 bin 10 adet araca da el konuldu.

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki... 'Pes' dedirten hırsızlık! Çantasından öyle şeyler çıktı ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Binada bir tek o kaldı! İlk sözleri pes dedirtti!

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Bomba iddia: Dizide de gerçek hayatta da hamile!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.