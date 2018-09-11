Kaçak avcılara 103 bin lira ceza

HATAY, (DHA) - HATAY'da, yasak olmasına rağmen 11 tür yabani kuşu avlayan 2 avcıya, toplam 103 bin 526 TL'lik para cezası kesildi.

Merkez Defne ilçesinde ismi açıklanmayan 2 avcının, yasak olmasına rağmen çeşitli türdeki 11 yırtıcı kuşu avladığı belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 2 avcıya, 2 bin 387 TL idari ve 101 bin 139 TL tazminat olmak üzere toplam 103 bin 526 TL'lik para cezası kesti.

