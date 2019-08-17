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Kaçak avcılara 26 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçak yaban keçisi avlarken yakalanan 2 kişiye toplam 26 bin lira para cezası uygulandı.

Kaçak avcılara 26 bin lira ceza

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçak yaban keçisi avlarken yakalanan 2 kişiye toplam 26 bin lira para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'ndeki dağlık alanda yaban keçisi avına giden 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler kaçak avcıların yerini tespit ederek avladıkları yaban keçisiyle birlikte yakaladı. Ruhsatsız yivli av tüfeğine el konularak Gebiz Jandarma Karakolu'na teslim edildi.
Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından 2 kişi hakkında tutanak tutularak, koruma altında olan yaban hayvanını avladıkları için 22 bin 600 TL tazminat ve 3 bin 598 TL idari para cezası olmak üzere toplam 26 bin 198 TL cezai işlem uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Usulsüz avlanmayla mücadele kapsamında çalışmalarımız 7/24 saat kesintisiz şekilde sürmektedir" dedi.

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Kaçak avcılara 26 bin lira ceza

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