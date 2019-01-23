Kaçak avcılara 36 bin lira para cezası

Yaptıkları tüm uyarılara rağmen bilinçsiz kişilerce kaçak avcılık yapılmaya devam edildiğine dikkati çeken Çelik, "Kaçak avcılar en fazla zararı bizlere veriyor." dedi.

Jandarma ekipleriyle ortak çalışma yürüten Milli Parklar görevlileri, yılbaşından bu yana kaçak ve kural dışı avcılık yaptıkları belirlenen 25 kişiye 36 bin lira idari para cezası verdi.

Kaçak ve kural dışı avcılık yapanlara yönelik çalışma yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi için etkin mücadele sürdürüyor.

SİNOP (AA) - Sinop'ta, yılbaşından bu yana kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 25 kişiye 36 bin lira idari para cezası uygulandı.

"Maalesef denetimlere rağmen kaçak avcılık yapılıyor. Gerek Milli Parklar gerekse jandarma ekiplerimiz bu kişilerle mücadelede gayret gösteriyor ve özveriyle çalışıyor. Kaçak avcılık yapmak yasak olmasının yanı sıra utanç verici bir durum. Biz üyelerimize uyarıları yaptık. Zaten bu işi yapanlar herhangi bir kulübe üye olamaz. Bizim tek isteğimiz, denetimler daha da artsın. Kaçak avcılara göz açtırılmasın."

Çelik, cezaların artmasına karşın kaçak avcılığının devam ettiğini, bunun için toplumun da bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

