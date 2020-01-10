HABER
  4. Kaçak avcılara 40 bin TL ceza

Kaçak avcılara 40 bin TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, kaçak avlandıkları tespit edilen 8 avcıya, toplam 40 bin 644 TL ceza kesildi.

Kaçak avcılara 40 bin TL ceza

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, kaçak avlandıkları tespit edilen 8 avcıya, toplam 40 bin 644 TL ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğa ve yaban hayatını korumaya yönelik yaptıkları çalışmada, Sütçüler ilçesi Sarayköy Ece mevkiinde tuzak kurarak ardıç ve bıldırcın kuşu avladıkları tespit edilen S.Ö., İ.Ö, Ö.B. ve R.G. ile Yeşilköy Karakilise mevkisinde koruma altında olan dağ keçisini avladığı belirlenen A.G., İ.G., R.C. ve R.U.'yu gözaltına aldı. Ekipler, avcıların kullandığı 23 tuzak ve 11 av tüfeğine el koydu. Jandarma ekipleri, avcıların vurduğu bir dağ keçisini de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.
Haklarında işlem yapılan avcılara toplamda 40 bin 644 TL idari para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
Terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldıTerör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı
Kazadan 1,5 yıl sonra hayatını kaybettiKazadan 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kaza

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Aktif görevdeki askerlere operasyon

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Ünlü kozmetik devi iflas etti!

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

İran-ABD gerilimi sonrası Katar harekete geçti!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman’da genç kız dehşeti yaşadı! 8 köpek saldırdı

Adıyaman’da genç kız dehşeti yaşadı! 8 köpek saldırdı

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye'den sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik!

HDP önündeki evlat nöbetinde gerginlik!

Rusya'dan gelen Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Kazadan 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Camı kırıp böyle soydular!

Camı kırıp böyle soydular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.