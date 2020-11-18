Kaçak avcılara 8 bin lira ceza uygulandı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde kaçak av yaparken yakalanan 2 kişiye toplam 8 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı av koruma kontrol ekipleri kaçak avcılara göz açtırmıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, kaçak avcılara karşı yaptıkları arazi denetimlerinde Kavarcık Mevkiinde 2 kişinin kaçak avlanmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Akseki ilçesi Kavarcık mevkiinde orman içerisinde park halinde bulunan 1 adet araçtan şüphelenilmesi üzerine yapılan arazi taramasında 2 kişinin yaban keçisi avı yapmak için geldiği tespit edildi. İlgililerin avcılık belgelerinin olmadığı belirlenirken herhangi bir av hayvanı bulunmadı. Kaçak av yapan iki şahsa ait takozsuz 1 adet yarı otomatik av tüfeği ile ruhsatı ibraz edilemeyen 1 adet süperpoze av tüfeği muhafaza altına alındı. Ayrıca yine Akseki İlçesi Geriş Devlet Avlağında, yaban keçisi avına geldiği tespit edilen bir kişi elinde silah, sırtında sırt çantası,1 adet el dürbünü, 1 adet mesafe ölçer, 1 adet ip, 1 adet bıçak ile yakalandı. Belirlenen bölgede 2 kişi yakaladı. Avcılık belgeleri bulunmayan 2 kişinin av tüfeklerine el konuldu. Kaçak av yapmaya çalışan kişilere yasa dışı avcılıktan toplam 8 bin lira idari ceza uygulandı.

Diğer taraftan Sarıkaya Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Tocag Dağı, Kandak mevkiinde yasadışı avcılık yapan 3 şahıs gelen ihbar üzerine yakalandı. Şahıslar hakkında Avcılık Belgeleri olmaması ve ava yasak sahada av yapmaktan dolayı 4915 Sayılı Kara Avcılığı kanununa muhalefetten İdari Para Cezası işlemi uygulandı.

