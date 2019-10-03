Kaçak avcılara ve hayvanlara işkence yapanlara ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılında av koruma-kollama çalışması kapsamında 27 kişi hakkında yasal işlem yapılıp, 32 bin 270 TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlara kötü davranan 10 kişiye de 31 bin 939 TL idari para cezası verildi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda yaban hayatı tedavi çalışmaları kapsamında 2019 yılına kadar 700 adet, 2019 yılında ise 122 adet muhtelif türde hayvanının tedavisi yaptırılarak doğaya bırakıldığı bilgisi verildi. Yaban hayatı yemleme çalışmaları kapsamında 2017-2018 kış döneminde toplam 4 ton 100 kilo, 2018-2019 kış döneminde ise 800 kilo yiyecek, yaban hayvanlarının ulaşabileceği yerlere bırakıldı.

Kaçak avcılara idari para cezası

Av koruma-kontrol çalışmaları kapsamında av suçundan dolayı 2018 yılında 101 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 83 bin 726 TL idari para cezası uygulandı. 2019 Yılında 27 kişi hakkında yasal işlem yapılıp, 32 bin 270 TL idari para cezası uygulandı.