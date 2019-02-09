HABER

Kaçak avcıların elinden kurtarılan keklikler doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kaçak avcılık yapan kişilerin elinden kurtarılan 4 keklik, tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da kaçak avcılık yapan kişilerin elinden kurtarılan 4 keklik, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılık yapan kişilerden kurtarılan 4 kekliğin, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi ve rehabilitasyonları tamamlandı.

Yapılan egzersiz çalışmalarının ardından uçabilecek duruma gelen hayvanlar, uygun bölgelerde doğaya salındı.

Hayvanların bakımını gerçekleştiren veteriner hekim Reşat Ektiren, yaptığı açıklamada, bugüne kadar yüzlerce kanatlı ve memeli hayvanı, tedavilerinin ardından doğaya salıverdiklerini hatırlattı.

Söz konusu kekliklerin de bir süre önce merkeze getirildiğini anlatan Ektiren, uzun süre kafeste tutuldukları için uçamayacak hale gelen hayvanları, gerekli muayene ve rehabilitasyondan sonra doğal alanlarına bıraktıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Bir dükkanda 6 aile çalışıyorBir dükkanda 6 aile çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG katillerinin elinde müttefiklerimizin bombaları var"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG katillerinin elinde müttefiklerimizin bombaları var"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa kaçak avcılık keklik Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Karagümrük çetesine operasyon!

İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor?

İstanbul'da en çok nereliler yaşıyor?

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.