Kaçak avcıların hedefi bu kez de posta güvercinleri

Edirne’de, kaçak ve belgesiz av yapmaya çalışan avcıların hedefi bu kez de posta güvercinleri oldu. Usulsüz ve evraksız avcılık yapmaya çalışan şahıslara karşı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kaçak ve belgesiz av yapmaya çalışan avcıların hedefi olan posta güvercinlerini yayımladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden posta güvercinleri, koruma altına alınarak tedavi ediliyor.

Bilinçsiz ve kaçak avlanan şahıslara, belgeli ve usullere uygun av yapan avcılardan da tepki geldi. Edirne’de yaklaşık 15 yıldır avcılık yapan Cevat Işık, “Bizler av camiası olarak büyük bir aileyiz. Yıllardır her bölgede olduğu gibi kaçak ve bilinçsiz avcılıkla mücadelemiz sürüyor. Devletimizin de bu tip şahıslara tespit edildiğinde ağır cezalar uygulanmasını istiyoruz. Avcı, doğayı koruyan ve seven insan tanımıdır. Posta güvercinlerinin vurulmasını kabul edemeyiz” dedi.



