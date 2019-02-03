Kaçak avcılık yapan iki kişiye 23 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak yaban keçisi avlayan 2 kişiye toplam 23 bin lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri ve fahri av müfettişleri, Karahasanuşağı Mahallesi kırsalında yaban keçisi avlayan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yapılan aramada yaban keçisi avladıkları belirlenen A.G. ve S.S'yi yakaladı.

Şüpheli A.G'nin evinde yapılan aramada keçi etlerinin saklandığı belirlendi.

Ekipler, kaçak avlanma yapan A.G. ve S.S'ye toplam 23 bin lira idari para cezası kesildi.

