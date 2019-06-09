Kaçak avcıya 1800 TL ceza

Ömer KOÇ/NURHAK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde, jandarma tarafından kaçak avladığı 3 keklikle yakalanan E.A.'ya (45), 1800 TL ceza kesildi.

Kullar Mahallesi'nde uygulama yapan Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A. yönetimindeki 63 YC 351 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste arama yapan ekipler, kaçak olarak avlanan 3 keklik ele geçirdi. Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, E.A.'ya 1800 TL ceza kesildi.

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