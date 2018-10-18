Kaçak avcıya, 4 sakarmeke için 5 bin lira ceza uygulandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da 4 sakarmeke kuşunu kaçak olarak avladığı belirlenen avcıya toplam 5 bin 28 TL para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızıldağ Milli Parkı sınırları içerisindeki Beyşehir Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Yapılan araştırma sonucunda adı açıklanmayan bir kişinin kaçak olarak 4 sakarmeke kuşu avladığı belirlendi.
Kaçak avcıya 4 sakarmeke için bin 604 Türk Lirası av tazminatı ve Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 3 bin 424 TL idari para cezası olmak üzere toplam 5 bin 28 TL ceza uygulandı. Kaçak avcının kullandığı yarı otomatik av tüfeğinin mülkiyeti de kamuya geçirildi.
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