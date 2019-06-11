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Kaçak avlanan 7 kişiye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Niğde'de, kınalı keklik avlayan 7 kişiye 22 bin 953 lira ceza uygulandı

Niğde'de,kınalı keklik avlayan 7 kişiye, 22 bin 953 lira para cezası verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çiftehan Jandarma Komutanlığı ekipleri Ardıçlı ve Elmalı köylerinde yasa dışı keklik avcılığı yapıldığını belirledi.

Jandarma ile Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak şekilde kınalı keklik avı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı.

Avcıların yanlarında bulunan mühre (bazı av hayvanlarını çekmek için kullanılan çığırtkan kuş) olarak kullanılan 8 kınalı keklik ile doğadan yakalandığı belirlenen 7 kınalı keklik ve avlanmada kullanılan kafes ve tuzak gibi malzemelere el konuldu.

Kaçak avlanan 7 kişiye 22 bin 953 lira para cezası uygulandı.

Kınalı keklikler ise doğaya salındı.

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