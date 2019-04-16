Kaçak avlanan balıkçılara geçit yok

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İznik Jandarma Bot Komutanlığı timleri, göle kaçak atılan bin 200 metre misine ağ ele geçirdi.

Jandarma timleri, dün gece yarısı av yasağına uymayan balıkçılara göç açtırmadı. Çakırca, Boyalıca ve Keramet köyü sahilinde devriye faaliyeti yürüten timler, gece saat 01.40 sularında Kıyı sazlık alanda göle atılı vaziyette toplam 1200 metre misina ağ tespit etti. Ele geçirilen toplam 400 kilo İsrail sazanı da göle geri bırakıldı. Ele geçirilen 1200 metre ağ İznik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.



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