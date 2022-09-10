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  4. Kaçak avlandı, 22 kilo etle yakalandı! 254 bin TL ceza kesildi

Kaçak avlandı, 22 kilo etle yakalandı! 254 bin TL ceza kesildi

10.09.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da koruma altında olan yaban keçisini avlayan A.V.'ye 250 bin TL tazminat ile 4 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.

Kaçak avlandı, 22 kilo etle yakalandı! 254 bin TL ceza kesildi

Hatay'ın İskenderun- Arsuz ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda koruma altında bulunan yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Dörtyol DKMP Şefliği ekipleri ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Keçi avcısı olduğu belirlenen A.V.'nin evi jandarma tarafından arandı. Yapılan aramada 21.8 kilogram yaban keçisi eti ve 1 adet AK 47 piyade tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan A.V., yaban keçisi avladığını itiraf etti. A.V.'ye 250 bin TL tazminat ve 4 bin 912 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Hatay av yasağı
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