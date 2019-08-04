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Kaçak avlanma yüzünden balıklar ve balıkçıl kuşları telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Uşak’ta kaçak avlanma nedeniyle yüzlerce balık ve 4 balıkçı kuşunun takıldıkları ağlarda telef olduğu iddia edildi.Uşak Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Ali Ersoy ve dernek üyeleri kaçak balıkçılara karşı kentte harekete geçti.

Kaçak avlanma yüzünden balıklar ve balıkçıl kuşları telef oldu

Uşak’ta kaçak avlanma nedeniyle yüzlerce balık ve 4 balıkçı kuşunun takıldıkları ağlarda telef olduğu iddia edildi.
Uşak Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Ali Ersoy ve dernek üyeleri kaçak balıkçılara karşı kentte harekete geçti. Ersoy, mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerde Altıntaş Göleti’nde hiç istemedikleri manzaralar ile karşılaştıklarını ifade etti. Ersoy, göle atılan kaçak ağlardan dolayı yüzlerce balık ile yavrulama ihtimali olan 4 adet balıkçıl kuşunun telef olduğunu kaydetti.
Uşak’ta bulunan göletlerdeki bilinçsizce avlanan balıkçılara yönelik denetimlerini sıklaştıracaklarını ifade eden Ersoy, “Bu balık avlamak değil. Bu düpedüz bir katliamdır. Bu tür av yapan kişilerin peşini bırakmayacağız. Her zaman takipçisi olacağız. Artık Uşak’taki göletler sahipsiz değil. Dernek olarak, bu tür avlanmaların önüne geçeceğiz” dedi.

Kaçak avlanma yüzünden balıklar ve balıkçıl kuşları telef oldu

Kaçak avlanma yüzünden balıklar ve balıkçıl kuşları telef oldu

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