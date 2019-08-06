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Kaçak balık avcılarına 9 bin 870 lira ceza kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

Siirt’te kaçak balık avlandığı ihbarı alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kaçak balık avladıkları tespit edilen 3 kişiye 9 bin 870 lira ceza kesti.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine merkez Yokuşbağlar köyü Yığınlı mezrasında 56 AG 022 plakalı araçta arama yaptı.

Siirt’te kaçak balık avlandığı ihbarı alan jandarma ekipleri, durdurdukları araçta kaçak balık avladıkları tespit edilen 3 kişiye 9 bin 870 lira ceza kesti.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine merkez Yokuşbağlar köyü Yığınlı mezrasında 56 AG 022 plakalı araçta arama yaptı. Yaptıkları aramada, 3 akü, jeneratör ve 60 kilogram balık ele geçirildi. Araçtaki 3 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet suçundan 9 bin 870 idari ceza kesildi. Ele geçirilen malzeme ve balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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