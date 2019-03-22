Kaçak balık avcılarına operasyon

İznik Gölü’nde devriye atan jandarma ekipleri, 600 metre misina ağ ile 250 kilogram canlı sazan ele geçirdi. Canlı balıklar göle bırakılırken, misinaya takılan bir kuş da kurtarıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Timleri İznik Gölü’nde kaçak balık avcıları olduğu istihbaratını aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, gece 00.40 sularında 600 metre misina ağ ile ağa takılmış 250 kilogram canlı İsrail Sazanı ele geçirdi. Yakalanan balıkları tekrar göle bırakan ekipler, misina ağlarına takılan balıkçıl bir kuşu da kurtardı. Ele geçirilen misina ağları İznik Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, olay hakkında soruşturma devam ediyor.



