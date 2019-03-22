HABER

Kaçak balık avcılarına operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 10:00 | Son Güncelleme

İznik Gölü’nde devriye atan jandarma ekipleri, 600 metre misina ağ ile 250 kilogram canlı sazan ele geçirdi.

Kaçak balık avcılarına operasyon

İznik Gölü’nde devriye atan jandarma ekipleri, 600 metre misina ağ ile 250 kilogram canlı sazan ele geçirdi. Canlı balıklar göle bırakılırken, misinaya takılan bir kuş da kurtarıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Timleri İznik Gölü’nde kaçak balık avcıları olduğu istihbaratını aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, gece 00.40 sularında 600 metre misina ağ ile ağa takılmış 250 kilogram canlı İsrail Sazanı ele geçirdi. Yakalanan balıkları tekrar göle bırakan ekipler, misina ağlarına takılan balıkçıl bir kuşu da kurtardı. Ele geçirilen misina ağları İznik Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken, olay hakkında soruşturma devam ediyor.

Kaçak balık avcılarına operasyon

Kaçak balık avcılarına operasyon

İşte son trend! 'Ejderha kediler' İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Jandarmadan sahte para operasyonuJandarmadan sahte para operasyonu
15 kişilik minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı15 kişilik minibüsten 40 kaçak göçmen çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.