HABER

Kaçak balık avlayanlara 172 bin 568 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

Van'da, 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı döneminde, Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefallerini kaçak avlayan 68 kişiye 172 bin 568 lira idari para cezası kesildi

Van'da, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde, Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefallerini kaçak avlayan 68 kişiye 172 bin 568 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, inci kefalinin neslinin korunması amacıyla ilan edilen av yasağı döneminde, ekiplerin üreme alanlarına aralıksız denetimler yaptığı bildirildi.

Vatandaşların, alınan koruma önlemleri sayesinde popülasyonu artan inci kefalinin zorlu göç yolculuğunu bir çok noktadan görme imkanı bulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 103 olaya müdahale edilmiştir. Olaylarda 27 ton 470 kilogramı canlı olmak üzere 72 ton 545 kilogram inci kefali, 16 bin 666 metre ağ, 6 saç tekne ele geçirilmiştir. Dönem içerisinde yakalanan 27 ton 470 kilogram canlı inci kefali, jandarma ekiplerince Van Gölü'ndeki doğal yaşam alanlarına geri bırakılmıştır. Olaylarda yakalanan 68 kişiye 172 bin 568 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
15 Temmuz şehitleri, Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı15 Temmuz şehitleri, Diyarbakır'da kabirleri başında anıldı
Demokrasi Üniversitesi'nden '15 Temmuz' yürüyüşüDemokrasi Üniversitesi'nden '15 Temmuz' yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnci Kefali avlanma yasağı bitti Jandarma Van

En Çok Okunan Haberler

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Ayna karşısındaki pozuna beğeni yağdı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Beyaz mayolu pozuyla takipçilerini büyüledi!

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Erzurum Oltu'da peş peşe depremler

Rum basınından flaş iddia!

Rum basınından flaş iddia!

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan "15 Temmuz" mesajı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Onlara minnnet borçluyuz

İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Yer: İstanbul! Ellerinde tüfekle balkonda beklediler

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

1 doların sırrı ilk kez Zonguldak’ta çözüldü

15 Temmuz şehidinin annesi gözyaşları içinde anlattı: Sadece 1 kez rüyamda gördüm...

Gözyaşları içinde anlattı: 3 yılda sadece 1 kez rüyamda gördüm

15 Temmuz'da kurşun cüzdanına isabet etmişti, hala tedavi görüyor

O gece kurşun cüzdanına isabet etmişti! Hala tedavi görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.